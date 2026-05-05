Man United przed kluczowym wyborem. Gwiazdy wspierają Carricka

Manchester United musi niebawem podjąć decyzję w sprawie przyszłości Michaela Carricka. Największe gwiazdy liczą, że będą dalej z nim współpracować. Trener jest faworytem do pozostania na Old Trafford.

Carrick cieszy się wsparciem kluczowych piłkarzy Manchesteru United

Manchester United jest już pewny gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To duży sukces, biorąc pod uwagę liczne problemy na początku kampanii. Zespół odmieniło zwolnienie Rubena Amorima, którego zastąpił Michael Carrick. Pod jego wodzą udało się zanotować serię zwycięstw, ogrywając największe krajowe potęgi. Wiele wskazuje na to, że Czerwone Diabły zakończą sezon na podium tabeli Premier League.

Mimo tego, Manchester United wyraźnie dotąd sugerował, że Carrick jest opcją tylko do końca sezonu. Ostatnie miesiące władze klubu spędziły na poszukiwaniach menedżera, który okazałby się docelowym następcą Amorima. Na liście życzeń były takie nazwiska, jak Thomas Tuchel, Xabi Alonso, Luis Enrique czy Zinedine Zidane. Żaden z nich nie był zainteresowany pracą na Old Trafford.

Dla Carricka możliwość prowadzenia drużyny również w kolejnym sezonie byłaby spełnieniem marzeń. Okazuje się, że ma na to coraz większe szanse. Nie chodzi wyłącznie o małą liczbę kandydatów, ale także postawę piłkarzy, którzy chcą dalszej współpracy. „TalkSPORT” ujawnia, że do działaczy udali się Bruno Fernandes, Harry Maguire i Matheus Cunha, a następnie przekazali zdanie szatni na temat Carricka, w pełni wspierając jego kandydaturę.

🚨 A number of Manchester United stars – among them Bruno Fernandes, Matheus Cunha and Harry Maguire – have made it clear to club officials that they want Michael Carrick to remain as manager.



Manchester United ogłosi swoją decyzję dopiero po sezonie. Carrick jest wyraźnym faworytem, ciesząc się zaufaniem podopiecznych.