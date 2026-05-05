Gordon chętny na transfer do potentata. Zaplanowano rozmowy

12:26, 5. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Florian Plettenberg / Sky Sports

Anthony Gordon może kontynuować swoją karierę w Bayernie Monachium. Angielski skrzydłowy jest otwarty na transfer do stolicy Bawarii - dowiedział się Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

Anthony Gordon
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Bayern Monachium pracuje nad sprowadzeniem Anthony’ego Gordona

Anthony Gordon może opuścić Newcastle United w letnim okienku transferowym. 25-letni skrzydłowy planuje spróbować nowego wyzwania w silniejszym zespole, z którym będzie miał realne szanse w walce o najważniejsze trofea. Wiele wskazuje więc na to, że lewy napastnik już wkrótce zmieni barwy klubowe, dołączając do jednego z europejskich gigantów.

Siedemnastokrotny reprezentant Anglii jest łączony z takimi potęgami jak Liverpool, Manchester United czy Arsenal. Na faworyta w wyścigu o podpis rozchwytywanego zawodnika wyrasta jednak Bayern Monachium. Jak podaje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Gordon jest otwarty na przeprowadzkę do stolicy Bawarii, a włodarze mistrza Bundesligi wkrótce rozpoczną rozmowy w sprawie tej transakcji.

Angielski skrzydłowy z powodzeniem występuje w barwach drużyny Srok od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na St James’ Park z Evertonu za ponad 45 milionów euro. Od tamtej pory stał się ważną postacią Newcastle United. W koszulce zespołu The Magpies rozegrał dotąd 152 spotkania, zdobył 39 bramek i zanotował 28 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 60 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości