Gordon chętny na transfer do potentata. Zaplanowano rozmowy

Anthony Gordon może kontynuować swoją karierę w Bayernie Monachium. Angielski skrzydłowy jest otwarty na transfer do stolicy Bawarii - dowiedział się Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

Bayern Monachium pracuje nad sprowadzeniem Anthony’ego Gordona

Anthony Gordon może opuścić Newcastle United w letnim okienku transferowym. 25-letni skrzydłowy planuje spróbować nowego wyzwania w silniejszym zespole, z którym będzie miał realne szanse w walce o najważniejsze trofea. Wiele wskazuje więc na to, że lewy napastnik już wkrótce zmieni barwy klubowe, dołączając do jednego z europejskich gigantów.

Siedemnastokrotny reprezentant Anglii jest łączony z takimi potęgami jak Liverpool, Manchester United czy Arsenal. Na faworyta w wyścigu o podpis rozchwytywanego zawodnika wyrasta jednak Bayern Monachium. Jak podaje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Gordon jest otwarty na przeprowadzkę do stolicy Bawarii, a włodarze mistrza Bundesligi wkrótce rozpoczną rozmowy w sprawie tej transakcji.

Angielski skrzydłowy z powodzeniem występuje w barwach drużyny Srok od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na St James’ Park z Evertonu za ponad 45 milionów euro. Od tamtej pory stał się ważną postacią Newcastle United. W koszulce zespołu The Magpies rozegrał dotąd 152 spotkania, zdobył 39 bramek i zanotował 28 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 60 milionów euro.