Manchester United ustalił budżet. Ogromna kwota do wydania

11:34, 5. maja 2026
Michał Stompór

Manchester United jest już pewny udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Przed następnym sezonem Czerwone Diabły muszą wzmocnić środek pola. Chris Wheeler ujawnia budżet klubu na transfery.

Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester wyda fortunę w lecie?

W hitowym pojedynku 35. kolejki Premier League Manchester United pokonał Liverpool 3:2 i zapewnił sobie grę w Lidze Mistrzów. Podopieczni Michaela Carricka, który ma pełne poparcie klubowych gwiazd, aktualnie plasują się na 3. miejscu i powoli mogą myśleć o następnym sezonie.

Kadra Czerwonych Diabłów będzie wymagała konkretnych wzmocnień, zwłaszcza w drugiej linii. Z Old Trafford na pewno pożegna się Casemiro, a drogą Brazylijczyka może podążyć także Manuel Ugarte. Manchester jest świadomy konieczności pozyskania przynajmniej dwóch zawodników środka pola. Jakim budżetem będą dysponowali 20-krotni mistrzowie Anglii?

Chris Wheeler przekonuje, że United w lecie może wydać nawet 150 milionów euro. Ponad 90 mln ma kosztować następca Casemiro, około 45 piłkarz, który zajmie miejsce Ugarte, a przynajmniej 20 mln zostanie wydanych na uzupełnienie składu.

Ekrem Konur z portalu CaughtOffside.com twierdzi, że Manchester United ma duże szanse na pozyskanie Carlosa Baleby. To właśnie pomocnik Brightonu może wejść w buty reprezentanta Brazylii.

