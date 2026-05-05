Man United prowadzi w wyścigu o gwiazdę. Na stole 80 milionów euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

Carlos Baleba coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie musiał poważnie wzmocnić swój środek pola. Ma to związek między innymi z odejściem Casemiro, który nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z angielskim klubem. Ponadto Old Trafford ma opuścić również Manuel Ugarte, dlatego Czerwone Diabły będą aktywne na rynku transferowym, chcąc sprowadzić nawet trzech nowych pomocników.

Jak donosi Ekrem Konur na łamach portalu „CaughtOffside.com”, nowym piłkarzem Manchesteru United może zostać Carlos Baleba. 22-letni Kameruńczyk od dawna jest łączony z gigantem z Wysp Brytyjskich, a nadchodzącego lata wreszcie może dojść do takiego transferu. Czerwone Diabły podobno prowadzą w wyścigu o podpis gwiazdy Brighton & Hove Albion, a opisywana operacja może kosztować 75-80 milionów euro.

Szesnastokrotny reprezentant Kamerunu trafił do ekipy Mew z Lille w 2023 roku, bardzo szybko stając się ważną postacią w zespole z Premier League. Mierzący 179 centymetrów pomocnik imponuje m.in. dynamiką, siłą fizyczną oraz skutecznością w odbiorze piłki. W trwającej kampanii rozegrał 32 spotkania, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość na 55 milionów euro, jednak Brighton liczy na zdecydowanie większy zarobek na sprzedaży swojego zawodnika.