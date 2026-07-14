Mioduski prezydentem FIFA? Papszun komentuje

20:03, 14. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Legionisci.com

Dariusz Mioduski może kandydować na nowego prezydenta FIFA. Marek Papszun postanowił skomentować te doniesienia. Właściciel Legii Warszawa ma pełne wsparcie trenera.

Marek Papszun
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun: Życzę właścicielowi z całego serca, żeby tym szefem FIFA został

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się zaskakujące informacje dotyczące Dariusza Mioduskiego. Według nieoficjalnych doniesień, właściciel Legii Warszawa może w przyszłości ubiegać się o stanowisko prezydenta FIFA. Choć na razie to jedynie spekulacje, temat wywołał spore poruszenie w piłkarskim środowisku i doczekał się komentarzy osób związanych z polskim futbolem.

Do medialnych spekulacji odniósł się również Marek Papszun. Szkoleniowiec Legii Warszawa nie ukrywał, że informacje o możliwej kandydaturze Dariusza Mioduskiego były dla niego dużym zaskoczeniem. Jednocześnie podkreślił, że z całego serca życzy właścicielowi stołecznego klubu powodzenia i nie wyklucza, że ewentualny wybór na tak prestiżowe stanowisko byłby ogromnym wyróżnieniem nie tylko dla samego Mioduskiego, ale również dla całej polskiej piłki.

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Czytałem doniesienia o tym, że Dariusz Mioduski jest wymieniany przez zagraniczne media jako kandydat na szefa FIFA i potencjalny rywal dla Gianniego Infantino. Życzę właścicielowi z całego serca, żeby tym szefem FIFA został. Zaskoczyliście mnie tym tematem. My w klubie też jesteśmy zaskoczeni i nie wiem jeszcze, jak to się przełoży na nas. Trzeba by głębiej rozwinąć ten kontekst, co to dokładnie oznacza dla klubu. Ja jednak przede wszystkim myślę teraz o Legii Warszawa, a nie o tej wielkiej światowej organizacji piłkarskiej – powiedział Marek Papszun, cytowany przez portal Legionisci.com.

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