Legia Warszawa w najbliższym sezonie nie będzie korzystała z usług Bartosza Dembka. Młody defensor został wypożyczony do Betclic 1. Ligi, gdzie będzie bronił barw Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Oficjalnie: Bartosz Dembek wzmocnił Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Legia Warszawa obecnie przebywa na obozie przygotowawczym do nowego sezonu. W klubie natomiast wciąż trwa budowa kadry. Jak się okazuje, stołeczny klub w nadchodzącej kampanii nie będzie korzystała z usług Bartosza Dembka. Młody obrońca został wypożyczony. A jego przyjście za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdziła Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Umowa między Legią Warszawa a Pogonią Grodzisk Mazowiecki będzie trwała przez najbliższy rok. Nie dostaliśmy informacji, czy pierwszoligowiec ma zapisaną opcję wykupu Bartosza Dembka. W przeszłości wielu młodych zawodników zamieniało stolicę Polski na Grodzisk Mazowiecki. Tą samą drogą podąża także utalentowany obrońca.

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– Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że dołączam do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Podpisanie kontraktu z tym klubem to dla mnie ogromna motywacja i kolejny ważny krok w mojej piłkarskiej karierze. Chcę jak najlepiej wykorzystać tę szansę i udowodnić swoją wartość przede wszystkim na boisku. Przychodzę tutaj z nastawieniem na ciężką pracę i dalszy rozwój – powiedział piłkarz cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Bartosz Dembek w minionym sezonie był wypożyczony do Pogoni Siedlce. Obrońca w koszulce tego zespołu rozegrał łącznie 31 spotkań i udało mu się strzelić jednego gola.