Barcelona wymieni ich na Alvareza?! Trzy nazwiska na wylocie

Barcelona jest skłonna zaoferować jednego z piłkarzy w zamian za Juliana Alvareza. Atletico Madryt nie jest zadowolone dotychczasową ofertą giganta - ujawnia "Mundo Deportivo".

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Atletico skusi się na gwiazdę Barcelony? Może zastąpić Alvareza

Julian Alvarez chce tego lata opuścić Atletico Madryt i przenieść się na Camp Nou. Barcelona wytypowała go na wymarzonego następcę Roberta Lewandowskiego, ale napotkała poważną przeszkodę w postaci klubu ze stolicy Hiszpanii. Los Rojiblancos do pewnego momentu nie rozważali nawet sprzedaży Argentyńczyka, a po jego deklaracji wolą oddać go do zagranicznej drużyny, zamiast wzmacniać ligowego rywala. Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak zakończy się ta saga.

Joan Laporta potwierdził, że Barcelona złożyła już za Alvareza ofertę, która pozostaje aktualna. Media twierdzą, że wynosi ona około 100 milionów euro. Barcelona uważa, że to odpowiednia kwota i nie zamierza podwyższać oferty, mimo ewidentnego niezadowolenia Atletico. W Madrycie cenią swoją największą gwiazdę zdecydowanie wyżej.

Oferta Barcelony ma być ważna jedynie do końca lipca. Atletico ma więc jeszcze trochę czasu, aby rozważyć wszystkie opcje i podjąć konkretną decyzję. „Mundo Deportivo” informuje, że w Katalonii nie wykluczają modyfikacji złożonej oferty i pożegnania jednego ze swoich piłkarzy. Na wylocie znajdują się Ferran Torres, Marc Casado i Ronald Araujo – jeden z nich może zostać włączony do transakcji. Oczywiście wymagałoby to ich zgody oraz zainteresowania ze strony Atletico.

Torres w rzeczywistości znajduje się na liście życzeń Atletico, które nie myśli o nim jako o następcy Alvareza, ale partnerze. Dodatkowo preferuje wolny transfer, do którego może dojść w przyszłym roku.

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