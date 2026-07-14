Skóraś zmienił klub! Reprezentant Polski zagra w Lidze Mistrzów

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Michał Skóraś

Skóraś zagra w Ligue 1. RC Lens już go ogłosiło

Michał Skóraś ma nowy klub. W ramach transferu definitywnego opuszcza KAA Gent i przenosi się do RC Lens. W tej sprawie pojawił się już oficjalny komunikat. Wicemistrzowie Francji zapłacili za niego około 7,5 mln euro, choć do tej kwoty dochodzą jeszcze bonusy. Reprezentant Polski związał się z przedstawicielem Ligue 1 kontraktem do połowy 2031 roku.

– Profil Michała idealnie pasuje do naszej drużyny. Jego etyka pracy wpisuje się w nasze DNA. Dzięki swojej dynamice i technice może skutecznie grać na wahadle lub skrzydle. Ta wszechstronność będzie dla nas prawdziwym atutem. (…) Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy, jak daje z siebie wszystko – przekazał dyrektor sportowy Lens w oficjalnym komunikacie.

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𝙼𝙸𝙲𝙷𝙰𝙻 𝚂𝙺𝙾́𝚁𝙰𝚂́ 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois2 pic.twitter.com/27ELvdvEqB — Racing Club de Lens (@RCLens) July 14, 2026

Dla Skórasia to szansa, aby ponownie spróbować swoich sił w Lidze Mistrzów. RC Lens w minionym sezonie zajęło drugie miejsce w rozgrywkach Ligue 1 i ma duże ambicje, by nawet powalczyć z PSG.

Polski skrzydłowy dołączył tym samym do trzeciego zagranicznego klubu. W 2023 roku opuścił Lecha Poznań i wzmocnił Club Brugge, a przed rokiem przeniósł się do KAA Gent. Udany sezon w tym klubie zaowocował zainteresowaniem ze strony francuskiej ekipy, której bardzo zależało na finalizacji tego transferu.

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