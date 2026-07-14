Skóraś zmienił klub! Reprezentant Polski zagra w Lidze Mistrzów

Skóraś zagra w Ligue 1. RC Lens już go ogłosiło
Michał Skóraś ma nowy klub. W ramach transferu definitywnego opuszcza KAA Gent i przenosi się do RC Lens. W tej sprawie pojawił się już oficjalny komunikat. Wicemistrzowie Francji zapłacili za niego około 7,5 mln euro, choć do tej kwoty dochodzą jeszcze bonusy. Reprezentant Polski związał się z przedstawicielem Ligue 1 kontraktem do połowy 2031 roku.
– Profil Michała idealnie pasuje do naszej drużyny. Jego etyka pracy wpisuje się w nasze DNA. Dzięki swojej dynamice i technice może skutecznie grać na wahadle lub skrzydle. Ta wszechstronność będzie dla nas prawdziwym atutem. (…) Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy, jak daje z siebie wszystko – przekazał dyrektor sportowy Lens w oficjalnym komunikacie.
Dla Skórasia to szansa, aby ponownie spróbować swoich sił w Lidze Mistrzów. RC Lens w minionym sezonie zajęło drugie miejsce w rozgrywkach Ligue 1 i ma duże ambicje, by nawet powalczyć z PSG.
Polski skrzydłowy dołączył tym samym do trzeciego zagranicznego klubu. W 2023 roku opuścił Lecha Poznań i wzmocnił Club Brugge, a przed rokiem przeniósł się do KAA Gent. Udany sezon w tym klubie zaowocował zainteresowaniem ze strony francuskiej ekipy, której bardzo zależało na finalizacji tego transferu.
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