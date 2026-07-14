Korona Kielce ogłosiła kolejny transfer z Górnika Zabrze!

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Norbert Barczak

Korona ściąga młodzieżowego reprezentanta Polski

Korona Kielce tego lata dopięła sensacyjny ruch, sprowadzając z Górnika Zabrze Patrika Hellebranda. Czołowy pomocnik poprzedniego sezonu Ekstraklasy zmienił drużynę za kwotę 1,7 mln euro. Okazuje się, że nie jest to jedyny piłkarz, który zdecydował się na taką przeprowadzkę. Jego śladem podążył Norbert Barczak, który również opuścił szeregi Górnika na rzecz gry dla Korony.

20-letni defensor związał się z Koroną umową do połowy 2029 roku. Dla klubu z Kielc to czwarty transfer tego lata – oprócz Hellebranda, dołączyli do niego również Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia i Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do Korony. To dla mnie nowe wyzwanie i nowy etap. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być i rozpocząć kolejny rozdział swojej kariery – przekazał defensor w pierwszych słowach do kibiców Korony.

💥 Norbert Barczak nowym zawodnikiem Korony Kielce! 🟡🔴



20-letni prawy obrońca podpisał z naszym Klubem kontrakt do 30 czerwca 2029 roku.



Norbert, witamy w złocisto-krwistych szeregach i życzymy Ci samych udanych występów z Koronką na piersi! ✊ pic.twitter.com/Py5HcGvWmZ — Korona Kielce (@Korona_Kielce) July 14, 2026

Barczak dla pierwszej drużyny Górnika rozegrał w sumie siedem spotkań. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice i na zapleczu Ekstraklasy zanotował 30 występów, gromadząc w tym czasie dwie bramki i cztery asysty. Wcześniej był związany z Polonią Bytom, do której trafił też na zasadach wypożyczenia. Barczak jest ponadto członkiem młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 20.

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