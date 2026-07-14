Motor Lublin celuje w kolejny transfer. To były podopieczny Feio

18:52, 14. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Filip Trokielewicz / Piłka Nożna

Motor Lublin może sprowadzić defensora, którego doskonale zna Goncalo Feio. Na radarze lubelskiego zespołu znalazł się Joao Silva z brazylijskiego Sport Recife - przekazuje Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna".

Piłkarze Motoru Lublin
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Joao Silva wzbudził zainteresowanie Motoru Lublin

Trwające letnie okienko transferowe jest niezwykle pracowite w obozie Motoru Lublin. Koziego Grodu Duma przechodzi bowiem ogromną przebudowę. Tymczasem najnowsze doniesienia związane z tym klubem przekazuje Filip Trokielewicz z tygodnia „Piłka Nożna”. Otóż w kręgu zainteresowań lubelskiego zespołu znalazł się Joao Silva, który na co dzień reprezentuje barwy Sport Recife.

Jak się okazuje, portugalski obrońca to bardzo dobry znajomy Goncalo Feio, który w przeszłości trenował Motor Lublin. W zeszłym sezonie zawodnik występował pod skrzydłami tego trenera w Tondeli. W tym okienku do lubelskiej drużyny trafił już jeden bardzo dobry znajomy portugalskiego trenera – Makan Aiko.

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Umowa Joao Silvy z brazylijskim Sport Recife obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Motor Lublin zatem będzie musiał zapłacić kwotę odstępnego, aby wykupić defensora. 27-latek mógłby na środku obrony zastąpić Herve Matthys, który nie tak dawno temu opuścił szeregi zespołu prowadzonego przez Mariusza Misiurę.

Joao Silva w zeszłym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce portugalskiej Tondeli. Defensor zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców.

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