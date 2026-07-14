Kane celem transferowym Manchesteru United! Bayern odpowiada

Harry Kane jest wymarzonym transferem Manchesteru United od ofensywy. Bayern Monachium nie obawia się jego odejścia. Prezes Herbert Hainer potwierdza długotrwałe plany związane z angielskim gwiazdorem.

fot. Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane nigdzie się nie wybiera. Bayern jest tego pewny

Harry Kane przygotowuje się do półfinałowego meczu mistrzostw świata z Argentyną. Ma za sobą znakomity sezon, a swoją formę potwierdza również w spotkaniach reprezentacji Anglii. Napastnik uchodzi za jednego z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki, a kluczowe dla losów plebiscytu okażą się ostateczne rozstrzygnięcia mundialu.

Wielokrotnie Kane przekonywał, że w Monachium czuje się znakomicie, a transfer do Bayernu ocenia jako strzał w dziesiątkę. Mimo tego, media nieustannie łączą go z powrotem do Premier League, gdzie czai się na niego rekord goli Alana Shearera. Anglik uchodzi za wymarzone wzmocnienie Manchesteru United, który z uwagą śledzi jego sytuację kontraktową.

Umowa Kane’a jest ważna tylko do 2027 roku. Działacze Bayernu nie obawiają się natomiast zakusów ze strony Manchesteru United i dobrze wiedzą, że gwiazdor zamierza kontynuować karierę na Allianz Arena. Po mundialu kwestia nowego kontraktu zostanie dopięta.

– Nie ma wątpliwości, że chcemy przedłużyć kontrakt Harry’ego Kane’a. Wierzę, że Harry też chce zostać z nami. Mówił, że nie czuje absolutnie żadnej presji związanej z tym, czy nastąpi to przed, czy po mistrzostwach świata. Skupia się przede wszystkim na sezonie i celach z Bayernem Monachium. Jest wspaniałym sportowcem – wytłumaczył prezes Bayernu Herbert Hainer.

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