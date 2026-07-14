Mbappe kontra Yamal! Znamy składy na mecz Francja – Hiszpania

Francja i Hiszpania zmierzą się ze sobą w półfinale Mistrzostw Świata 2026. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy zestawienie desygnowane do gry przez obu selekcjonerów.

AP Photo / Pamela Smith / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Hiszpania: znamy wyjściowe składy

We wtorkowy wieczór oczy całego piłkarskiego świata będą zwrócone na AT&T Stadium w Arlington. To właśnie na tym obiekcie zostanie rozegrane półfinałowe starcie Mistrzostw Świata 2026, w którym Francja zmierzy się z Hiszpanią. Trójkolorowi przystąpią do tego starcia po wyeliminowaniu Maroka (2:0), natomiast mistrzowie Europy okazali się lepsi od Belgii (2:1).

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy oba zestawienia. W podstawowych składach nie mogło zabraknąć największych gwiazd. We Francji w ataku zobaczymy oczywiście Kyliana Mbappe. Z kolei w hiszpańskim składzie nie mogło zabraknąć Lamine Yamala.

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Olise, Barcola – Mbappe

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Spotkanie Francja – Hiszpania rozpocznie się już o godzinie 21:00 czasu polskiego. Arbitrem tego prestiżowego starcia będzie Ivan Barton z Salwadoru.

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