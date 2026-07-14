Peszko wskazał cel Wieczystej w Ekstraklasie. Duża pokora

Wieczysta Kraków po awansie do Ekstraklasy chce się oczywiście w niej utrzymać. Sławomir Peszko odpowiedział w wywiadzie dla TVP Sport na pytanie o cele na najbliższy sezon.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta nie będzie szarżować. Zadowoli ją utrzymanie

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do Ekstraklasy po barażach, pokonując Polonię Warszawa oraz Chrobrego Głogów. Wydawało się, że ruszy z przytupem i rzuci się na głośne nazwiska, ale letnie okienko przebiega dość spokojnie. Oczywiście można mówić o rewolucji kadrowej, bowiem wielu ważnych zawodników opuściło drużynę, ale jednocześnie wzmocnienia wyglądają na zaplanowane i przemyślane. Do Krakowa przenieśli się między innymi Ben Lederman, Antonio Milic, Tobias Christensen czy Duje Dujmović.

Sławomir Peszko ma świadomość, że najbliższy sezon będzie bardzo trudny. Wieczysta nie wydaje na transfery tak dużo, jak kilka innych ekip. Nadrzędnym celem jest więc utrzymanie w elicie. W Krakowie podchodzą do tego tematu ze sporą pokorą.

– Widzimy ile kluby z Ekstraklasy zainwestowały w nowych piłkarzy i stąpamy twardo po ziemi. Jeśli zimą nie będziemy musieli się bardzo martwić o pozostanie w lidze, nie będziemy musieli wykonywać nerwowych ruchów, to będzie OK. Jeśli będziemy na pozycjach 8-10 z niewielką stratą do czołówki, być może wtedy zaatakujemy. Na razie spokojnie. Przecież może być i tak, że liga szybko zweryfikuje nas negatywnie. (…) Teraz jest naprawdę ciężko, bo dziś budujemy kręgosłup drużyny na najbliższe dwa, trzy lata – stwierdził Peszko w wywiadzie dla TVP Sport.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie