Cracovia wietrzy szatnię. Doszło do rozstania

Cracovia tymczasowo zakończyła współpracę z Jeanem Batoumem. Kameruński napastnik wylądował na Węgrzech, gdzie będzie bronił barw Nyiregyhaza Spartacus FC.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jean Batoum

Oficjalnie: Jean Batoum wypożyczony z Cracovii. Zagra na Węgrzech

Cracovia przygotowuje się do nowego sezonu, ale wciąż aktywnie pracuje na rynku transferowym. We wtorkowe popołudnie dowiedzieliśmy, że Pasy rozstały się z kolejnym zawodnikiem. Jean Batoum został wypożyczony i będzie kontynuował karierę na Węgrzech. Nowym pracodawcą dwukrotnie reprezentanta Kamerunu została Nyiregyhaza Spartacus FC.

Jean Batoum zatem najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu. Nie wiemy, czy między Cracovią a Nyiregyhaza Spartacus FC jest zawarta opcja wykupu. Dla Kameruńczyka będzie to dobra okazja, aby odbudować karierę, ponieważ okres gry na polskich boiskach nie był udany w jego wykonaniu. W nowym klubie 24-latek z pewnością otrzyma więcej szans do gry.

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Cracovia nie odczuje rozstania z Jeanem Batoumem. W trakcie minionego sezonu doszło do małego konfliktu zawodnika z Bartoszem Grzelakiem. Trener miał zesłać napastnika do drużyny rezerw. Pasy natomiast na ten moment mają do dyspozycji trzech snajperów. Czas pokaże, czy władze klubu zdecydują się jeszcze tego lata wzmocnić tę pozycję.

Jean Batoum w pierwszej drużynie Cracovii zaliczył sześć występ. Dwukrotny reprezentant Kamerunu nie miał udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.