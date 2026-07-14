Paris Saint-Germain zabrało się do pracy. Mistrzowie Francji negocjują transfer Ziona Suzuki z Parmy Calcio, donosi "La Gazzetta dello Sport". Japończyk znajduje się także na radarze Aston Villi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Zion Suzuki zbliża się do Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain cały poprzedni sezon nie miał pewnego gracza między słupkami. Tego lata mistrzowie Francji zamierzają wzmocnić pozycję. Jak się okazuje, trop klubu z Paryża prowadzi do Serie A. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Zion Suzuki, który na co dzień reprezentuje barwy Parmy Calcio.

Włoska prasa zdradza, że Paris Saint-Germain bardzo szybko działa. Otóż negocjacje w sprawie pozyskania Ziona Suzukiego postępują w szybkim tempie. PSG jest zdecydowane na pozyskanie bramkarza Parmy Calcio, a klubowi z Parc des Princes trudno jest odmówić. Problem jednak może stanowić im Aston Villa. Angielski klub również chce reprezentanta Japonii.

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Zion Suzuki ma za sobą świetne Mistrzostwa Świata 2026. Już wcześniej nazwisko Japończyka widniało na liście wielkich klubów, a mundial tylko podsycił apetyty gigantów. Zawodnik Parmy Calcio swoimi umiejętnościami zasłużył na transfer do Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce do Paryża zawita nowy golkiper.

Zion Suzuki dotychczas rozegrał 59 spotkań dla Parmy Calcio. Reprezentant Japonii zdołał zachować 13 czystych kont.