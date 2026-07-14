Był gwiazdą Cracovii, chciał wrócić do Ekstraklasy. Okazał się zbyt drogi

Benjamin Kallman chciał wrócić do Ekstraklasy i dołączyć do Wieczystej Kraków. Sławomir Peszko w rozmowie z TVP Sport potwierdził, że był taki temat, natomiast napastnik jest zbyt drogi.

fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Kallman

Kallman chciał dołączyć do Wieczystej. „Niewolnik Hannoveru”

Wieczysta Kraków szykuje kadrę do startu sezonu Ekstraklasy. Jej najnowszym nabytkiem został Antonio Milić – to ruch wręcz szokujący, bowiem stoper w poprzednim sezonie grał dla Lecha Poznań. Chorwat nie przedłużył wygasającej umowy i związał się z beniaminkiem Ekstraklasy.

W ostatnich miesiącach Wieczysta natomiast wyraźnie zwolniła, jeśli chodzi o transfery głośnych nazwisk. Zamiast tego stawia na młodszych piłkarzy, którzy dopiero chcą się pokazać na wysokim poziomie. Wciąż zakładała jednak hitowe wzmocnienie ofensywy – świadczy o tym próba pozyskania Afimico Pululu. Na celowniku beniaminka znajdował się także Benjamin Kallman, znany polskim kibicom z występów dla Cracovii.

Napastnik z Finlandii grał dla Pasów w latach 2022-2025. Następnie przeniósł się do Hannoveru, gdzie gra do dzisiaj. Sławomir Peszko potwierdził, że Kallman był zainteresowany powrotem do Ekstraklasy i dołączeniem do Wieczystej, ale Hannover oczekiwał za niego zbyt dużych pieniędzy.

– Benjamin chciał do nas przyjść, kontaktował się za pomocą Maigaarda. Byliśmy mocno zainteresowani, ale za niego trzeba teraz zapłacić 2,5 miliona euro. Kallman jest dziś trochę niewolnikiem Hannoveru. Myślał, że awansują i wskoczy na lepszy kontrakt. U nas zarabiałby lepiej niż w 2. Bundeslidze – ujawnił Peszko w rozmowie dla TVP Sport.

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