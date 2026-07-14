Wszystko jasne. Tam można oglądać mecze Górnika w Europie

17:16, 14. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Górnik Zabrze

Górnik Zabrze zacznie przygodę w europejskich pucharach od eliminacji Ligi Mistrzów. Już wiemy, gdzie będzie można śledzić zmagania wicemistrza Polski.

Lukas Podolski
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik szykuje się do hitowego dwumeczu. Wiadomo, gdzie go obejrzymy

Górnik Zabrze ma za sobą znakomity sezon – nie tylko zdobył pierwsze trofeum po wielu latach, ale również otarł się o mistrzostwo Polski. Ostatecznie zakończył ligowe rozgrywki na drugiej lokacie, dokładając do tego zwycięstwo w Pucharze Polski. Teraz zespół Michala Gasparika spróbuje swoich sił w Europie. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, walcząc o awans z Fenerbahce.

Pierwsza część tej rywalizacji odbędzie się 21 lipca, a do rewanżu na obiekcie Górnika dojdzie osiem dni później. Klub oficjalnie poinformował, gdzie będzie można śledzić jego zmagania w europejskich pucharach. Wszystkie mecze będą dostępne na antenach Polsatu Sport. Chodzi więc nie tylko o starcia w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale także potencjalne potyczki w ramach walki o Ligę Europy czy Ligę Konferencji.

Zanim Górnik rozpocznie walkę o fazę ligową europejskich pucharów, sezon 2026/2027 zainauguruje meczem z Lechem Poznań, którego stawką jest Superpuchar Polski. W pierwszej kolejce Ekstraklasy podejmą natomiast u siebie ekipę Śląska Wrocław.

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