Legia będzie mieć z niego duży pożytek? Trafił w pierwszym sparingu!

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Sevcik trafił do siatki. To nowy lider Legii?

Legia Warszawa kilka dni temu ogłosiła piąty letni transfer. Dołączył do niej Michal Sevcik, którego sprowadzono w ramach wypożyczenia ze Sparty Praga. W umowie znalazła się także opcja wykupu, więc zawodnik ma szanse, by pozostać w Polsce na dłużej. Na jego temat z dużym uznaniem wypowiadał się Fredi Bobić, wyróżniając przede wszystkim jego skuteczność i ochotę do gry w ofensywie. 23-letni Czech przedstawił się kibicom już we wtorek, kiedy to Legia mierzyła się towarzysko z Radomiakiem Radom. Sevcik trafił do siatki, a Wojskowi ograli rywala 3-1.

W okolicach 70. minuty Sevcik dobrze odnalazł się w polu karnym i dobił piłkę do bramki po uderzeniu Rafała Adamskiego. Nie było to szczególnie efektowne, bowiem miał przed sobą pustą bramkę, ale potwierdził, że ma zmysł do zdobywania goli.

Marek Papszun pozytywnie ocenił nieoficjalny debiut nowego piłkarza. Dostrzega, że Sevcik może okazać się dużym wzmocnieniem dla Legii i skutecznie zastąpić Kacpra Urbańskiego, który w Warszawie się nie odnalazł.

– Myślę, że bramka mu pomoże, bo to ważne dla każdego gracza. Każdy dzień powinien pracować na jego korzyść. To zawodnik, który jest najmocniejszy w trzeciej tercji, co też pokazał. Liczymy, że wniesie kreatywność, bo potrzebujemy tego jeszcze więcej, choć w trakcie przygotowań kreujemy dużo sytuacji. Finalizacja jest ważna, a Czech pokazał, że może być groźny. (…) To podobny profil zawodnika. Wierzymy, że Michal bardziej się u nas odnajdzie niż Kacper – wytłumaczył Papszun, cytowany przez portal Legia.net.

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