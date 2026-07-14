Bournemouth ściągnęło nowego piłkarza. Zarobi także Real Madryt

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Fede Valverde i Alvaro Rodriguez

Oficjalnie: Alvaro Rodriguez przeniósł się do AFC Bournemouth

AFC Bournemouth poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Alvaro Rodrigueza z Elche CF. 22-letni napastnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Władze angielskiego klubu liczą, że młody snajper wniesie do zespołu Wisienek większą siłę ognia oraz stanie się ważnym elementem ofensywy. To pierwszy ruch transferowy włodarzy z Dean Court, którzy rozpoczynają wzmacnianie składu przed nowym sezonem.

Kwota transakcji wyniosła 25 milionów euro. Co ciekawe, połowa tej sumy trafi na konto Realu Madryt, który przy sprzedaży zawodnika do Elche w 2025 roku zagwarantował sobie 50 procent zysku z kolejnego transferu. Oznacza to, że hiszpański gigant zarobi dodatkowe 12,5 miliona euro, które będzie mógł przeznaczyć na następne wzmocnienia. Dla Bournemouth jest to natomiast znacząca inwestycja w piłkarza, który wciąż ma ogromne możliwości rozwoju.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Urodzony w Hiszpanii młodzieżowy reprezentant Urugwaju pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Gironie, a w latach 2020-2025 rozwijał się w akademii wspomnianego wyżej Realu. Zdołał także zadebiutować w pierwszym zespole, dla którego rozegrał 10 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. W międzyczasie przebywał na wypożyczeniu w Getafe, zaś następnie przeniósł się do Elche za dwa miliony euro. W poprzedniej kampanii La Ligi strzelił siedem goli oraz dołożył pięć ostatnich podań. Teraz Alvaro Rodriguez spróbuje swoich sił w Premier League.