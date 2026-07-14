Lewandowski wylądował w Chicago. Trenuje już z nową drużyną [WIDEO]

Robert Lewandowski wylądował w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostanie dzisiaj zaprezentowany przez Chicago Fire. 37-letni napastnik właśnie odbywa swój pierwszy trening z nowym zespołem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski powitany przez nowych kolegów

Robert Lewandowski wraz z końcem czerwca rozstał się z Barceloną. Kataloński klub nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej umowy z kapitanem reprezentacji Polski, dlatego 37-letni napastnik został wolnym zawodnikiem. Bez pracodawcy pozostawał jednak bardzo krótko, ponieważ wkrótce pojawiły się informacje o jego przenosinach do Chicago Fire. Doświadczony snajper zdecydował się kontynuować karierę w Major League Soccer, otwierając tym samym zupełnie nowy rozdział swojej piłkarskiej drogi.

W nocy z poniedziałku na wtorek Lewandowski wylądował w Stanach Zjednoczonych, a właśnie teraz odbywa swój pierwszy trening w barwach Chicago Fire. Polski napastnik został ciepło przywitany przez nowych kolegów z drużyny i rozpoczął przygotowania do kolejnych spotkań MLS. W późniejszych godzinach zaplanowano oficjalną prezentację naszego rodaka jako nowego zawodnika amerykańskiego klubu. Obie strony podpisały kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku, a Lewy będzie występował z numerem „9” na koszulce.

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Robert Lewandowski to jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii. Seniorską karierę rozpoczynał w Zniczu Pruszków, a następnie reprezentował barwy Lecha Poznań, Borussii Dortmund oraz Bayernu Monachium, z którym sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Również w Barcelonie prezentował znakomitą skuteczność. Swój pobyt w katalońskim zespole zakończył z dorobkiem 193 meczów, 120 bramek i 24 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około siedmiu milionów euro.