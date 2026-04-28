Lech przedłuży kontrakt ważnego zawodnika. Świetne wieści

Radosław Murawski ma podpisać nowy kontrakt z Lechem Poznań i pozostać w klubie na kolejny sezon. Informacje w tej sprawie przekazał Dawid Dobrasz z portalu "Meczyki.pl".

Radosław Murawski zostanie w Lechu na dłużej

Lech Poznań na finiszu sezonu jest głównym faworytem do mistrzostwa Polski. Ostatnie kolejki powinny tylko to potwierdzić. Obecnie bowiem Kolejorz ma trzy punkty przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze, dlatego też zdaniem ekspertów, tylko katastrofa mogłaby pozbawić ich obrony tytułu. Szczególnie, że chociażby mecz z Legią Warszawa pokazał, że zespół jest w wyśmienitej formie.

Niemniej koniec sezonu oznacza start przygotowań do nowego. Tym razem wymówek nie będzie, zespół musi zagrać przynajmniej w Lidze Europy. Tego oczekują zarówno fani, jak i dziennikarze, którzy jasno wskazują, że kadra Kolejorza w oknie transferowym będzie musiała zostać wzmocniona. Ważne jest jednak także, aby zatrzymać najważniejszych graczy obecnego składu. Jednym z nich jest Radosław Murawski. Według informacji przekazanych przez Dawida Dobrasza z „Meczyków”, Lech Poznań zdecydował się na kontynuowanie współpracy z pomocnikiem i przedłużenie jego kontraktu.

Murawski większość tego sezonu stracił z powodu poważnej kontuzji, ale w weekend wrócił do gry i rozegrał pierwsze minuty w obecnej kampanii. To oznacza, że ma szansę na trzecie mistrzostwo Polski z Lechem. W sumie dla tego klubu 32-letni pomocnik wystąpił blisko 140 razy i zdobył pięć goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

