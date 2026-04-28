Paris Saint-Germain i Bayern Monachium we wtorkowy wieczór zmierzą się w pierwszym półifnałowym meczu Ligi Mistrzów. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy, jakie desygnowali do gry trenerzy.

Harry Kane

We wtorkowy wieczór odbędzie się pierwsze półfinałowe spotkanie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Bayernem Monachium. Obie drużyny są niezwykle napędzone i mówi się, że jest to przedwczesny finał Champions League. Podopieczni Luisa Enrique przystąpią do tego meczu w świetnej formie, natomiast Bawarczycy jako świeżo upieczony mistrz Niemiec.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy, jakie desygnowali do boju szkoleniowcy. W zespole Paris Saint-Germain nie ma zaskoczeń. O ofensywę zadba niezawodne trio: Desire Doue, Ousmane Dembele i Khvicha Kvaratshkelia. Z kolei w Bayernie Monachium zobaczymy dziś w akcji Michaela Olise czy też Harry’ego Kane’a.

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Diaz – Kane

Arbitrem rywalizacji na Parc des Princes będzie Sandro Scharer. Dla szwajcarskiego sędziego będzie to drugie spotkanie w fazie pucharowej trwającej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej sędziował rywalizację rewanżową Sportingu Lizbona z Bodo/Glimt.