Jagiellonia chce wykupić defensora. Ma jednak mocną konkurencję

Adrian Siemieniec

Jagiellonia kontra Pafos w walce o Bartłomieja Wdowika

Jagiellonia Białystok w tym sezonie ma swoje problemy. Nie da się ukryć, że klub z Podlasia zawiódł w pewnym sensie oczekiwania swoich kibiców. Fani liczyli, że uda się znów powalczyć o mistrzostwo Polski lub Puchar Polski, a tymczasem wydaje się, że batalia ta została przegrana. Obecnie do pierwszego Lecha Poznań tracą aż sześć punktów. Tylko katastrofa mogłaby więc zdetronizować Kolejorza.

Niemniej władze klubu przygotowują się do tego co latem. Fani oczekują dobrych i jakościowych wzmocnień, ale ważne są także decyzje wobec obecnych piłkarzy. Część z nich z pewnością odejdzie, ale część może zostać. Jednym z nich jest Bartłomiej Wdowik, który do końca czerwca jest tylko wypożyczony do Jagiellonii z SC Bragi. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Białostoczanie nie są jedynymi, którzy chcą zatrzymać Polaka na przyszłą kampanię. Do walki dołączył bowiem zespół Pafos FC, który ostatnio grał w Lidze Mistrzów i przede wszystkim ma dużo większe możliwości finansowe.

Bartłomiej Wdowik w tym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze, w których zanotował cztery asysty. Łącznie dla Jagiellonii ma jednak ponad 160 występów i 14 trafień oraz 17 ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego jednokrotnego reprezentanta Polski na 1,5 miliona euro.

