To koniec! Piłkarz ogłosił swoje odejście z Legii Warszawa

15:17, 28. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legia.net

Radovan Paknov wraz z końcem sezonu odejdzie z Legii Warszawa. Piłkarz zakomunikował tę decyzję osobiście. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Legia.net".

Piłkarze Legii Warszawa
Obserwuj nas w
Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Radovan Pankov pożegna się z Legią

Legia Warszawa w tym sezonie nieoczekiwanie walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasy. Taki stan rzeczy z jednej strony jest wielkim szokiem, ale kibice wielokrotnie podkreślają, że przyczyny widoczne są gołym okiem i nie mogą one zadziwiać. Niemniej ostatnie tygodnie ligowej rywalizacji zapowiadają bardzo trudny czas. Szczególnie bezpośredni mecz z Widzewem Łódź może przesądzić o losach klubu ze stolicy.

Niezależnie od tego mówi się już jednak o tym, co w letnim okienku transferowym. W ostatnim czasie w mediach pojawiło się kilka informacji łączących poszczególnych graczy z Legią. Poza transferami do, będą jednak także odejścia. Jak przekazał sam Radovan Pankov, wraz z końcem sezonu odejdzie do z zespołu. Piłkarz osobiście pożegnał się w komunikacie.

Drodzy kibice Legii, ogłaszam, że tego lata odejdę z Legii. Ta decyzja była dla mnie i mojej rodziny bardzo trudna, ale nie miałem innego wyboru. Z waszego pięknego miasta i klubu zabieram ze sobą wyłącznie najlepsze wspomnienia, a jednymi z najważniejszych jesteście wy – kibice. Czułem się szanowany i kochany. Dziękuję za wasze wsparcie i do zobaczenia na ostatnich nadchodzących meczach – napisał Radovan Pankov cytowany przez serwis „Legia.net”.

Radovan Pankov w tym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Łącznie na koncie 30-letniego Serba jest blisko sto spotkań przy Łazienkowskiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 500 tysięcy euro.

