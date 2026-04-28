Górnik Zabrze rozstał się ze skrzydłowym. Miał być wielkim wzmocnieniem

10:14, 28. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Górnik Zabrze skrócił wypożyczenie Brandona Dominguesa z powodu poważnej kontuzji kolana. Klub poinformował, że zawodnik nie zagra już w tym sezonie i wraca do Francji na leczenie.

Michal Gasparik
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik skrócił wypożyczenie Dominguesa

Górnik Zabrze już latem ubiegłego roku interesował się pozyskaniem Brandona Dominguesa i próbował sprowadzić go w tamtym okresie. Wówczas jednak do gry wszedł Real Oviedo, uprzedził Zabrzan i to do Hiszpanii trafił Francuz. Tam nie zdołał wywalczyć miejsca w składzie, co otworzyło drogę do zimowego transferu do Ekstraklasy.

Transfer do Zabrza wiązał się z dużymi oczekiwaniami wobec zawodnika. Liczono, że wniesie jakość do ofensywy i zwiększy rywalizację na skrzydłach, szczególnie po odejściu Ousmane Sowa. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej wymagająca, ponieważ piłkarz miał problemy z regularną grą u trenera Michala Gasparika.

Dodatkowym ciosem okazała się kontuzja kolana, która całkowicie wykluczyła go z dalszych występów. Po badaniach zapadła decyzja o zakończeniu wypożyczenia i powrocie zawodnika do ojczyzny. Tam przejdzie leczenie i rozpocznie rehabilitację.

– Szczegółowe badania lekarskie wykazały u Brandona Dominguesa kontuzję kolana, która wyklucza francuskiego zawodnika z gry do końca bieżącego sezonu. Tym samym strony ustaliły, że wypożyczenie z Realu Oviedo (Hiszpania, La Liga) zostaje skrócone, a dalsze leczenie odbywać się będzie we Francji – przekazał Górnik w oficjalnym komunikacie.

Domingues rozegrał w barwach Trójkolorowych pięć spotkań ligowych oraz jeden mecz w Pucharze Polski. Jego pobyt w klubie nie spełnił oczekiwań i zakończył się przedwcześnie. To historia, w której duże nadzieje szybko ustąpiły miejsca rozczarowaniu.

