Barcelona i Araujo. W tle trudna sytuacja i ważna deklaracja

FC Barcelona może być spokojna o przyszłość Ronalda Araujo. Zawodnik mimo wielu plotek transferowych nie zamierza rozważać odejścia z klubu, informuje "Mundo Deportivo".

FC Barcelona, jak podaje Gabriel Sans z „Mundo Deportivo”, nie musi obawiać się o przyszłość Ronalda Araujo. Urugwajski obrońca pozostaje w pełni zaangażowany w projekt sportowy klubu i nie bierze pod uwagę zmiany barw, mimo pojawiających się spekulacji oraz rosnącej konkurencji w defensywie.

Zawodnik ma kontrakt obowiązujący aż do 2031 roku. Według źródła nie postrzega siebie jako piłkarza, który mógłby zostać wystawiony na sprzedaż. Araujo nie jest również zainteresowany wysłuchiwaniem ofert z innych klubów, koncentrując się wyłącznie na dalszej grze w Barcelonie.

Znany insider podkreśla, że sytuacja sportowa defensora nie należy obecnie do najłatwiejszych. Walka o miejsce w podstawowym składzie jest wymagająca, a klub planuje dodatkowo wzmocnić linię obrony poprzez transfer nowego środkowego obrońcy.

Mimo tych okoliczności Araujo zachowuje pewność siebie i uważa się za jednego z liderów drużyny, a nawet ma czuć się się kapitanem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jego podejście ma być wyraźnym sygnałem determinacji i przywiązania do klubu.

Według wieści „Mundo Deportivo” piłkarz jest przekonany, że uda mu się odwrócić obecną sytuację. Zawodnik wierzy, że ponownie stanie się kluczową postacią w Barcy.