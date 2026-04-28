100 milionów na stole! Manchester United prowadzi wyścig o transfer

20:11, 28. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Manchester United jest głównym faworytem do pozyskania Sandro Tonalego. Newcastle United wycenia swoją gwiazdę na 100 milionów euro. Taka kwota sprawia, że główny rywal Czerwonych Diabłów - Juventus - praktycznie wycofuje się z wyścigu - donosi "TuttoJuve".

Obserwuj nas w
Sandro Tonali bliski transferu do Manchesteru United!

Manchester United ustalił już priorytet na nadchodzącego letnie okienko transferowe. Czerwone Diabły chcą pozyskać światowej klasy środkowego pomocnika. Z informacji przekazanych przez „TuttoJuve” dowiadujemy się, że angielski gigant stał się głównym faworytem do pozyskania Sandro Tonalego z Newcastle United.

Dotychczas głównym przeciwnikiem Manchesteru United w walce o reprezentanta Italii był Juventus. Wspomniane źródło zdradza, że obecny pracodawca Włocha oczekuje za niego aż 100 milionów euro. Taka kwota sprawia, że Stara Dama niemal na pewno wypisuje się z walki o ten transfer. Turyńczycy nie dysponują tak olbrzymim budżetem, przez co wychowanek Brescii na ten moment jest najbliżej przeprowadzki na Old Trafford.

Warto zaznaczyć, że nie tylko Manchester United widziałby w swoich szeregach Sandro Tonalego. Włoska gwiazda jest także łączona z Arsenalem oraz Realem Madryt. Nadchodzące letnie okienko zapowiada się niezwykle gorąco dla byłego gracza AC Milanu.

Sandro Tonali w trwającej kampanii rozegrał 50 spotkań w koszulce Newcastle United. 25-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia. Włoch może także pochwalić się siedmioma asystami.

