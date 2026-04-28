Manchester United jest głównym faworytem do pozyskania Sandro Tonalego. Newcastle United wycenia swoją gwiazdę na 100 milionów euro. Taka kwota sprawia, że główny rywal Czerwonych Diabłów - Juventus - praktycznie wycofuje się z wyścigu - donosi "TuttoJuve".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Sandro Tonali bliski transferu do Manchesteru United!

Manchester United ustalił już priorytet na nadchodzącego letnie okienko transferowe. Czerwone Diabły chcą pozyskać światowej klasy środkowego pomocnika. Z informacji przekazanych przez „TuttoJuve” dowiadujemy się, że angielski gigant stał się głównym faworytem do pozyskania Sandro Tonalego z Newcastle United.

Dotychczas głównym przeciwnikiem Manchesteru United w walce o reprezentanta Italii był Juventus. Wspomniane źródło zdradza, że obecny pracodawca Włocha oczekuje za niego aż 100 milionów euro. Taka kwota sprawia, że Stara Dama niemal na pewno wypisuje się z walki o ten transfer. Turyńczycy nie dysponują tak olbrzymim budżetem, przez co wychowanek Brescii na ten moment jest najbliżej przeprowadzki na Old Trafford.

Warto zaznaczyć, że nie tylko Manchester United widziałby w swoich szeregach Sandro Tonalego. Włoska gwiazda jest także łączona z Arsenalem oraz Realem Madryt. Nadchodzące letnie okienko zapowiada się niezwykle gorąco dla byłego gracza AC Milanu.

Sandro Tonali w trwającej kampanii rozegrał 50 spotkań w koszulce Newcastle United. 25-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia. Włoch może także pochwalić się siedmioma asystami.