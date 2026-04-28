Były gwiazdor Legii nie ma wątpliwości. „Jestem rozczarowany Papszunem”

16:43, 28. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Legia Warszawa do samego końca sezonu będzie walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Rozczarowany tym oraz pracą Marka Papszuna jest Dariusz Dziekanowski, który mocno ocenił jego kadencję w rozmowie ze "Sport.pl".

Marek Papszun
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Dziekanowski rozczarowany pracą Marka Papszuna w Legii

Legia Warszawa w ostatnich meczach tego sezonu będzie toczyła wielki bój o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Nie ma wątpliwości, że starcia, które pozostały do rozegrania są najwyższej wagi. Szczególnie jednak istotna będzie rywalizacja z Widzewem Łódź. Być może przegrany pożegna się z ligą. Obecnie bowiem Wojskowi mają o jeden punkt więcej od drużyny z Serca Łodzi, która otwiera strefę spadkową.

Dlatego też kibice z niepokojem wyczekują tego meczu. Marek Papszun bowiem co prawda odmienił Legię, ale chyba nie na tyle, aby klub mógł spokojnie powiedzieć, że się utrzyma w elicie. Były gwiazdor zespołu z Łazienkowskiej, Dariusz Dziekanowski, w rozmowie ze „Sport.pl” przyznał wprost, że jest zawiedziony postawą szkoleniowca.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Może w grze Legii jest teraz odrobinę większy porządek, ale niewiele więcej dobrego można powiedzieć o efektach pracy Papszuna w Warszawie. Nie wiem, czy jako kibic Legii umiem świętować serię złożoną głównie z wymęczonych remisów. Nie widzę znaczącej poprawy ani w sposobie gry drużyny, ani w osiąganych przez nią wynikach. W piątek w Warszawie mecz z Widzewem Łódź o ligowy byt – powiedział Dariusz Dziekanowski w rozmowie ze „Sport.pl”.

Jestem rozczarowany pracą Marka Papszuna. Jeśli chciał poprowadzić Legię, to zakładałem, że ma plan jak ją wyciągnąć z kryzysu. Tymczasem minęły cztery miesiące i ja żadnego pomysłu nie dostrzegam – dodał.

Zobacz także: To koniec! Piłkarz ogłosił swoje odejście z Legii Warszawa