Były gwiazdor Legii nie ma wątpliwości. „Jestem rozczarowany Papszunem”

Legia Warszawa do samego końca sezonu będzie walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Rozczarowany tym oraz pracą Marka Papszuna jest Dariusz Dziekanowski, który mocno ocenił jego kadencję w rozmowie ze "Sport.pl".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa w ostatnich meczach tego sezonu będzie toczyła wielki bój o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Nie ma wątpliwości, że starcia, które pozostały do rozegrania są najwyższej wagi. Szczególnie jednak istotna będzie rywalizacja z Widzewem Łódź. Być może przegrany pożegna się z ligą. Obecnie bowiem Wojskowi mają o jeden punkt więcej od drużyny z Serca Łodzi, która otwiera strefę spadkową.

Dlatego też kibice z niepokojem wyczekują tego meczu. Marek Papszun bowiem co prawda odmienił Legię, ale chyba nie na tyle, aby klub mógł spokojnie powiedzieć, że się utrzyma w elicie. Były gwiazdor zespołu z Łazienkowskiej, Dariusz Dziekanowski, w rozmowie ze „Sport.pl” przyznał wprost, że jest zawiedziony postawą szkoleniowca.

– Może w grze Legii jest teraz odrobinę większy porządek, ale niewiele więcej dobrego można powiedzieć o efektach pracy Papszuna w Warszawie. Nie wiem, czy jako kibic Legii umiem świętować serię złożoną głównie z wymęczonych remisów. Nie widzę znaczącej poprawy ani w sposobie gry drużyny, ani w osiąganych przez nią wynikach. W piątek w Warszawie mecz z Widzewem Łódź o ligowy byt – powiedział Dariusz Dziekanowski w rozmowie ze „Sport.pl”.

– Jestem rozczarowany pracą Marka Papszuna. Jeśli chciał poprowadzić Legię, to zakładałem, że ma plan jak ją wyciągnąć z kryzysu. Tymczasem minęły cztery miesiące i ja żadnego pomysłu nie dostrzegam – dodał.

