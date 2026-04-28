Raków i Motor powalczą o transfer defensora za milion euro

Łukasz Bejger znalazł się na celowniku Rakowa Częstochowa oraz Motoru Lublin. Jego sprowadzenie ma kosztować około miliona euro, co może być problemem. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Raków Częstochowa latem z pewnością szukać będzie musiał wzmocnień. Klub bowiem z pewnością znów będzie celować w walkę o najważniejsze cele, a do tego potrzebne są nie tylko nowe twarze, ale i zwiększenie jakości. Podobnie sprawa ma się w przypadku chociażby Motoru Lublin, który przyzwyczaił do dość spokojnych ruchów w tym sezonie.

Niemniej oba te zespoły chcą powalczyć w letnim okienku transferowym o tego samego zawodnika. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, na celowniku Rakowa Częstochowa oraz Motoru Lublin znalazł się bowiem Łukasz Bejger. Środkowy obrońca NK Celje kosztować ma jednak około miliona euro, tyle bowiem wynosi jego klauzula wykupu, a to może sprawić problem obu zespołom. Szansą są jednak negocjacje.

Łukasz Bejger w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 39 spotkań i zanotował jedną asystę. Środkowy obrońca do NK Celje przeniósł się w styczniu 2025 roku ze Śląska Wrocław za 100 tysięcy euro. Na poziomie PKO Ekstraklasy 24-latek ma ponad 90 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro, a jego obecny kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

