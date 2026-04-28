Bayern Monachium jest gotowy wysłuchać ofert za Hirokiego Ito. Japończyk może wylądować w Premier League, ponieważ wzbudza zainteresowanie Brighton & Hove Albion, West Hamu United oraz Leeds United - donosi "SportsBoom".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Hiroki Ito łączony z transferem do Premier League

Bayern Monachium w letnim okienku transferowym zamierza pozbyć się zbędnych zawodników. Do tego grona należy Hiroki Ito. Świeżo upieczeni mistrzowie Niemiec są gotowi wysłuchać ofert za Japończyka. Jak się okazuje, długo prawdopodobnie nie będą musieli czekać. Serwis „SportsBoom” przekazuje, że defensor znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Brighton & Hove Albion, West Hamu United oraz Leeds United.

Hiroki Ito przychodził w 2024 roku do Bayernu Monachium za kwotę 23,5 miliona euro. Teraz może odejść za podobną cenę. Wspomniane źródło donosi, że Bawarczycy oczekują za Japończyka ofert w granicach 20-25 milionów euro. Jeśli uda im się wyjść na zero, to będzie doskonały biznes mistrzów Niemiec. Defensor miał minimalny wkład w ostatnie sukcesy zespołu.

Problemy zdrowotne ewidentnie zahamowały rozwój Hirokiego Ito. Częste kontuzje sprawiły, że rzadko oglądaliśmy Japończyka w koszulce Bayernu Monachium. Niemiecki gigant wiązał olbrzymie nadzieje z tym defensorem, ale rzeczywistość okazała się inna i już po sezonie może dojść do rozstania.

W trwającej kampanii Hiroki Ito rozegrał 20 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Reprezentant Japonii strzelił jednego gola, oraz zaliczył dwie asysty.