Fabregas i Como dalej razem? Ważne wieści zza kulis

20:05, 28. kwietnia 2026
Źródło:  Fabrizio Romano

Cesc Fabregas najprawdopodobniej pozostanie trenerem Como na kolejny sezon. Zarówno klub, jak i sam szkoleniowiec są zadowoleni ze współpracy, przekazał Fabrizio Romano.

Obserwuj nas w
fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Decyzja coraz bliżej? Fabregas na dobrej drodze do pozostania

Cesc Fabregas to trener, który pozostawia po sobie bardzo dobre wrażenie w Serie A. Ostatnio nie brakowało spekulacji na temat przyszłości Hiszpania. Tymczasem według wiadomości Fabrizio Romano, Fabregas ma kontynuować pracę w Como także w przyszłym sezonie. Władze włoskiego klubu są przekonane, że hiszpański szkoleniowiec nie zmieni otoczenia.

Źródło jednocześnie zaznacza, że również sam trener jest zadowolony ze swojej obecnej sytuacji i nie rozważa odejścia. Fabregas widzi w Como odpowiednie miejsce do dalszego rozwoju swojej kariery trenerskiej i chce kontynuować rozpoczęty projekt.

Hiszpan objął drużynę latem 2024 roku i szybko zbudował konkurencyjny zespół. Como po rozegraniu 34. kolejek Serie A zgromadziło 61 punktów, co daje piąte miejsce w tabeli. Drużyna zanotowała 17 zwycięstw, 10 remisów i siedem porażek, pozostając w grze o wysokie cele.

Dodatkowo Como zaprezentowało się solidnie w Pucharze Włoch, docierając aż do półfinału rozgrywek. Tam zespół musiał uznać wyższość Interu, przegrywając dwumecz (0:0 i 2:3). Niemniej sam wynik uznawany jest za duży sukces.

Kontrakt Fabregasa obowiązuje do lata 2028 roku, co dodatkowo wzmacnia stabilność projektu. Według Romano, zarówno klub, jak i trener są zgodni co do dalszej współpracy, a ewentualne zmiany na ławce trenerskiej nie są obecnie brane pod uwagę.

Wszystko wskazuje więc na to, że Como będzie kontynuowało swoją drogę pod wodzą Fabregasa. Klub liczy na dalszy rozwój i walkę o jeszcze wyższe cele w kolejnym sezonie.

