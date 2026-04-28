Powrót Mourinho do Realu? Negocjacje nabierają tempa

Real Madryt rozważa powrót Jose Mourinho. Rozmowy w sprawie zatrudnienia portugalskiego szkoleniowca trwają już od kilku dni, a nowe informacje ujawniło Sky Sport Germany.

fot. Maciej Rogowski / Alamy

Real Madryt według wieści Sky Sport Germany, prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące potencjalnego powrotu Jose Mourinho na stanowisko trenera pierwszej drużyny. Negocjacje mają trwać od kilku dni i co istotne, nie napotykają większych przeszkód.

Jak przekazał Florian Plettenberg na platformie X, agent szkoleniowca Jorge Mendes pozostaje w bezpośrednim kontakcie z prezesem klubu Florentino Perezem. Według źródła warunki kontraktu oraz jego długość nie stanowią problemu, co znacząco przyspiesza ewentualne porozumienie.

Z informacji Sky Sport Germany wynika również, że sam Mourinho jest otwarty na powrót do Madrytu i pozytywnie podchodzi do takiego scenariusza. Portugalski trener dobrze zna realia klubu, w którym pracował w latach 2010-2013.

W trakcie swojej poprzedniej kadencji Mourinho zdobył z Realem trzy trofea: mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Jego zespół zapisał się w historii szczególnie dzięki dominacji w rozgrywkach ligowych.

Na ten moment rozmowy trwają. Ich finalizacja może zależeć od szczegółów organizacyjnych oraz decyzji władz klubu w najbliższych tygodniach. W związku z tym ciekawy czas zapowiada się w klubie z Madrytu. Mourinho aktualnie jest pracownikiem Benfiki Lizbona, z którym ma porozumienie do końca czerwca 2027 roku.