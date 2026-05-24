Mateusz Stolarski zabrał głos nt. przyszłości. Ostatnio był łączony z Wisłą Kraków

16:11, 24. maja 2026
Jakub Fudali
Mateusz Stolarski po zakończeniu sezonu na konferencji prasowej przyznał, że chce zostać w Motorze Lublin na kolejny sezon. To może kończyć plotki łączące go w przyszłości z Wisłą Kraków.

Motor Lublin zakończył sezon 2025/26 na miejscu numer 12. w tabeli PKO Ekstraklasy. To lokata, która nie może szczególnie zadowalać, ale też trudno powiedzieć, że drużyna powinna być niżej. Wszystko więc wskazuje, że to rozstrzygnięcie mniej więcej zasłużone. Z pewnością jednak ambicje władz klubu są większe i w kolejnym sezonie znów zespół Mateusza Stolarskiego będzie próbował to udowodnić.

Szczególnie, że sam szkoleniowiec jawi się powoli jako jedno z najciekawszych nazwisk na rynku w naszym kraju. Raptem 33-letni trener już ma spore doświadczenie, a jego filozofia pracy pasuje do rozwijających się tendencji w piłce. Z tego chciała – przynajmniej medialnie – skorzystać Wisła Kraków. To właśnie nazwisko Stolarskiego pojawiło się w kontekście potencjalnego zastąpienia Mariusza Jopa. Jednak jak sam szkoleniowiec przyznaje, że dobrze czuje się w klubie i chce w nim zostać.

Jeśli chodzi o moją przyszłość, mam ważny kontrakt z Motorem i bardzo dobrze czuję się w Lublinie. Chcę dalej rozwijać ten zespół, ale ostateczne decyzje należą do właściciela klubu. Wiem, że obserwuje każdy mecz i wyciąga własne wnioski. Ja również mam swoje przemyślenia. Do tej pory czułem wsparcie i liczę, że tak będzie również w kolejnym sezonie. Mogę też potwierdzić, że po sezonie kilku zawodników odejdzie z klubu, choć szczegóły będzie przedstawiał dyrektor sportowy – stwierdził Mateusz Stolarski na konferencji prasowej po meczu z Legią Warszawa cytowany przez serwis „Legia.net”.

