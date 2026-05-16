Korona utrzymała się w Ekstraklasie. Teraz przedłuży dwa ważne kontrakty

11:12, 16. maja 2026
Jakub Fudali Źródło:  Damian Wysocki, wKielcach.info

Korona Kielce jest już pewna utrzymania w elicie na kolejny sezon. Jak donosi Damian Wysocki z "wKielcach.info", Nono i Martin Remacle przedłużą swoje kontrakty.

Korona Kielce w tym sezonie z całą pewnością dostarczyła swoim kibicom wiele emocji. Z jednej strony w pierwszej części sezonu wydawało się, że zakończą oni kampanię w górnej części stawki. W drugiej jednak sytuacja znacząco się pogorszyła, wplątując zespół w grę o utrzymanie. Finalnie jednak dzięki wygranej z Widzewem Łódź Korona utrzymała się w elicie na kolejny sezon.

Dlatego też władze klubu już na spokojnie mogą myśleć o tym, co dalej. Pierwszym krokiem mają być przedłużenia wygasających kontraktów ważnych zawodników. Według informacji, które przekazał Damian Wysocki z serwisu „wKielcach.info”, w klubie na dłużej pozostaną Nono i Martin Remacle. Ten pierwszy wkrótce rozpocznie rozmowy, ale już dzisiaj chęć kontynuowania współpracy jest z obu stron. Belg z kolei podpisze dwuletnią umowę.

Nono w tym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań i zanotował trzy asysty. Kapitan zespołu na koncie ma blisko 90 spotkań w Koronie. 34-letni pomocnik z Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 200 tysięcy euro. Martin Remacle z kolei na koncie w kończących się rozgrywkach ma trzy trafienia w 35 występach. Łącznie w Kielcach 29-latek wystąpił 103 razy zdobywając 15 goli.

