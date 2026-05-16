Borussia Dortmund wzięła na celownik holenderskiego pomocnika

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Sven Mijnans łączony z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund od wielu lat pozostaje wierna swojej filozofii transferowej. Niemiecki klub regularnie sprowadza młodych oraz perspektywicznych zawodników, których rozwija w swoich szeregach, a następnie sprzedaje za ogromne pieniądze do największych europejskich potęg. Przykładami skuteczności tej strategii są między innymi Erling Haaland, Jude Bellingham czy Jadon Sancho. Władze z Zagłębie Ruhry nie zamierzają zmieniać swojej polityki i już rozglądają się za kolejnymi piłkarzami, którzy mogliby błyszczeć na Signal Iduna Park.

Jak poinformował Ekrem Konur z portalu „Fussball Daten”, kolejnym ruchem wpisującym się w ten schemat może być zakontraktowanie Svena Mijnansa. Borussia Dortmund zainteresowała się 26-letnim pomocnikiem, który imponuje wysoką formą na boiskach Eredivisie w barwach AZ Alkmaar. Chęć pozyskania utalentowanego zawodnika wykazują również takie kluby jak AC Milan, Bayer Leverkusen czy Tottenham Hotspur. Rywalizacja o podpis Holendra zapowiada się więc niezwykle interesująco podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego.

Ofensywny pomocnik z powodzeniem występuje w koszulce wspomnianego Alkmaaru od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na AFAS Stadion ze Sparty Rotterdam za około 2,5 miliona euro. W trwającym sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 20 bramek i zanotował 8 asyst, będąc jedną z największych gwiazd holenderskiej ekstraklasy. Według fachowego serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa szacowana jest obecnie na około 15-25 milionów euro. Kontrakt piłkarza z aktualnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.