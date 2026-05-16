Sevilla FC – Real Madryt, typy i przewidywania
Przed nami spotkanie 37. kolejki La Ligi, w którym Sevilla zmierzy się z Realem Madryt. Ekipa z Andaluzji ma na swoim koncie 43 punkty i zajmuje 12. miejsce w tabeli, będąc już bardzo blisko zapewnienia sobie utrzymania w hiszpańskiej elicie. Drużyna Królewskich zgromadziła natomiast 80 oczek, dzięki czemu plasuje się na 2. pozycji w stawce. Wiadomo już, że zespół Los Blancos zakończy sezon właśnie na tej lokacie. Początek rywalizacji na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan już w najbliższą niedzielę, czyli 17 maja, o godzinie 19:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Spodziewam się otwartego oraz ofensywnego widowiska, w którym sytuacji bramkowych nie powinno zabraknąć po obu stronach. Moim zdaniem zarówno Sevilla, jak i Real Madryt znajdą drogę do siatki w nadchodzącej potyczce. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Sevilla FC – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Sevilla przystąpi do meczu osłabiona brakiem Manu Bueno, Marcao oraz Isaaca Romero. Szczególnie absencja tego ostatniego może być odczuwalna dla ekipy gospodarzy. Jeszcze większe problemy kadrowe ma Real Madryt, który do Andaluzji przyjedzie bez Daniego Ceballosa, Edera Militao, Ardy Gulera, Andrija Łunina, Ferlanda Mendy’ego i Rodrygo Goesa.
*Reklama
Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Sevilla FC – Real Madryt, ostatnie wyniki
Sevilla jest ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji w La Lidze. Zespół z Andaluzji wygrał dwa poprzednie spotkania – 3:2 z Villarrealem oraz 2:1 z Espanyolem, pokazując skuteczność w ofensywie i dużą determinację w końcówkach meczów. Real Madryt w ostatnich dwóch kolejkach zanotował zwycięstwo 2:0 nad Realem Oviedo, ale jednocześnie musiał uznać wyższość Barcelony, przegrywając El Clasico 0:2.
Sevilla FC – Real Madryt, historia
Bezpośrednie pojedynki w ostatnich latach zdecydowanie przemawiają na korzyść Realu Madryt. Ekipa Królewskich pozostaje bowiem niepokonana w pięciu poprzednich starciach przeciwko Sevilli, notując cztery zwycięstwa i jeden remis. Zespół Los Nervionenses ostatni raz pokonał drużynę Los Blancos kilka sezonów temu, więc będzie chciał przerwać tę niekorzystną serię przed własną publicznością.
Sevilla FC – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Sevilli wynosi około 3.15, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 2.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Nasz kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 złotych, zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz skorzystanie z bardzo wysokich kursów u legalnego bukmachera STS.
Sevilla FC – Real Madryt, przewidywane składy
Sevilla: Vlachodimos – Carmona, Azpilicueta, Salas, Suzao, Oso – Vargas, Agoume, Sow – Adams, Sanchez
Real: Courtois – Trent, Asencio, Rudiger, Garcia – Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Diaz – Gonzalo, Vinicius
Sevilla FC – Real Madryt, transmisja meczu
Pojedynek między Sevillą a Realem Madryt oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 37. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2 oraz w serwisie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan już w tę niedzielę, 17 maja o godzinie 19:00.
*Reklama
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.