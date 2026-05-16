Sevilla FC – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Zespół z Andaluzji postara się napsuć krwi stołecznej drużynie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek ciekawej rywalizacji na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan już w nadchodzącą niedzielę, czyli 17 maja, o godzinie 19:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Sevilla FC Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 18:06

Sevilla FC – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 37. kolejki La Ligi, w którym Sevilla zmierzy się z Realem Madryt. Ekipa z Andaluzji ma na swoim koncie 43 punkty i zajmuje 12. miejsce w tabeli, będąc już bardzo blisko zapewnienia sobie utrzymania w hiszpańskiej elicie. Drużyna Królewskich zgromadziła natomiast 80 oczek, dzięki czemu plasuje się na 2. pozycji w stawce. Wiadomo już, że zespół Los Blancos zakończy sezon właśnie na tej lokacie. Początek rywalizacji na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan już w najbliższą niedzielę, czyli 17 maja, o godzinie 19:00.

Spodziewam się otwartego oraz ofensywnego widowiska, w którym sytuacji bramkowych nie powinno zabraknąć po obu stronach. Moim zdaniem zarówno Sevilla, jak i Real Madryt znajdą drogę do siatki w nadchodzącej potyczce. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Sevilla FC – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Sevilla przystąpi do meczu osłabiona brakiem Manu Bueno, Marcao oraz Isaaca Romero. Szczególnie absencja tego ostatniego może być odczuwalna dla ekipy gospodarzy. Jeszcze większe problemy kadrowe ma Real Madryt, który do Andaluzji przyjedzie bez Daniego Ceballosa, Edera Militao, Ardy Gulera, Andrija Łunina, Ferlanda Mendy’ego i Rodrygo Goesa.

Sevilla FC – Real Madryt, ostatnie wyniki

Sevilla jest ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji w La Lidze. Zespół z Andaluzji wygrał dwa poprzednie spotkania – 3:2 z Villarrealem oraz 2:1 z Espanyolem, pokazując skuteczność w ofensywie i dużą determinację w końcówkach meczów. Real Madryt w ostatnich dwóch kolejkach zanotował zwycięstwo 2:0 nad Realem Oviedo, ale jednocześnie musiał uznać wyższość Barcelony, przegrywając El Clasico 0:2.

Sevilla FC – Real Madryt, historia

Bezpośrednie pojedynki w ostatnich latach zdecydowanie przemawiają na korzyść Realu Madryt. Ekipa Królewskich pozostaje bowiem niepokonana w pięciu poprzednich starciach przeciwko Sevilli, notując cztery zwycięstwa i jeden remis. Zespół Los Nervionenses ostatni raz pokonał drużynę Los Blancos kilka sezonów temu, więc będzie chciał przerwać tę niekorzystną serię przed własną publicznością.

Sevilla FC – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Sevilli wynosi około 3.15, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 2.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Nasz kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 złotych, zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz skorzystanie z bardzo wysokich kursów u legalnego bukmachera STS.

Sevilla FC Real Madryt 3.10 3.30 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 18:06

Sevilla FC – Real Madryt, przewidywane składy

Sevilla: Vlachodimos – Carmona, Azpilicueta, Salas, Suzao, Oso – Vargas, Agoume, Sow – Adams, Sanchez

Real: Courtois – Trent, Asencio, Rudiger, Garcia – Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Diaz – Gonzalo, Vinicius

Sevilla FC – Real Madryt, transmisja meczu

Pojedynek między Sevillą a Realem Madryt oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 37. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2 oraz w serwisie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan już w tę niedzielę, 17 maja o godzinie 19:00.

