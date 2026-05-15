Pogoń wraca na zwycięską ścieżkę! Cenny triumf w Lubinie [WIDEO]

19:59, 15. maja 2026
Kacper Karpowicz
Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin zainaugurowali zmagania w 33. kolejce PKO Ekstraklasy. Rywalizacja zakończyła się skromnym triumfem Portowców (1:0). Bohaterem meczu został Hussein Ali.

PressFocus Na zdjęciu: Fredrik Ulvestad oraz Levente Szabo

Pogoń Szczecin lepsza od Zagłębia Lubin

Piątkowe zmagania w ramach 33. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęły się od starcia, w którym Zagłębie Lubin mierzyło się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Miedziowi wciąż walczą o awans do przyszłej edycji europejskich pucharów. Goście natomiast chcą udania pożegnać się z tym ciężkim dla siebie sezonem.

Emocji w pierwszej odsłonie było jak na lekarstwo. Pogoń Szczecin przeważała, ale w zasadzie z tych akcji nic nie wyniknęło. Zagłębie Lubin natomiast czekało na kontry i również Valentin Cojocaru nie miał specjalnie dużo pracy. Kibice mogli być zaweidzeni przed przerwą postawą drużyn, które schodziły do szatni z bezbramkowym rezultatem.

Przez długi czas druga połowa była jeszcze mniej emocjonująca. Kibice jeszcze rzadziej oglądali jakiekolwiek strzały na bramkę. Wszystko zmieniło się w 78. minucie, kiedy zobaczyliśmy pierwsze trafienie. Pogoń Szczecin wyszła na prowadzenie za sprawą Husseina Aliego. Gol zawodnika z Iraku był na wagę zwycięstwa, ponieważ Miedziowi nie zdołali już odwrócić rezultatu.

Zagłębie Lubin rozgrywki PKO Ekstraklasy zakończy wyjazdowym meczem z Jagiellonią Białystok. Pogoń Szczecin natomiast w ostatniej kolejce zmierzy się u siebie z GKS-em Katowice.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 0:1

Ali (78′)

