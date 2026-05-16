Barcelona wybrała bramkarzy na przyszły sezon. Podjęto decyzję ws. Szczęsnego

Barcelona zdecydowała, że Joan Garcia i Wojciech Szczęsny będą bramkarzami na kolejny sezon. To oznacza, że przyszłości w klubie nie ma m.in. Inaki Pena. Informacje w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo".

Wojciech Szczęsny

Barcelona wraz z letnim okienkiem transferowym będzie zapewne bardzo aktywna na rynku transferowym. Od tygodni mówi się o sporych potrzebach zespołu przynajmniej na trzech pozycjach. Naturalnie tym, co najmocniej elektryzuje fanów, jest sprawa nowego napastnika. Po prawdopodobnym odejściu Roberta Lewandowskiego, nowym gwiazdorem na tej pozycji może zostać Omar Marmoush z Manchesteru City.

Z pewnością jednak nie będzie zmian w obsadzie bramki. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, Barcelona zaplanowała kolejny sezon z dwójką bramkarzy. Chodzi o Joana Garcię oraz Wojciecha Szczęsnego. Hiszpan naturalnie będzie numerem jeden, a Polak jego zmiennikiem. Funkcję trzeciego i czwartego bramkarza mają pełnić młodzi gracze z akademii. To oznacza, że zarówno Inaki Pena, jak i Marc-Andre ter Stegen, nie mają przyszłości w klubie.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał w sumie 11 spotkań, w których ani razu nie mógł zachować czystego konta. 36-letni bramkarz na koncie ma łącznie 41 spotkań w barwach FC Barcelony. Przy pozostaniu w zespole na kolejny sezon, spokojnie powinien przekroczyć barierę 50 meczy. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego reprezentanta Polski na 900 tysięcy euro. Jego aktualna umowa z klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

