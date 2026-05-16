Inter Mediolan – Hellas Verona: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2026)

Inter Mediolan - Hellas Verona: typy i kursy na mecz 37. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (17 maja) o godzinie 15:00.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Petar Sucić

Inter – Hellas, typy bukmacherskie

W niedzielne popołudnie zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia zespół prowadzony przez Cristiana Chivu zmierzy się przed własną publicznością z Hellasem Verona w ramach 37. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri mają już zapewnione mistrzostwo Włoch i będą chcieli potwierdzić swoją dominację, dopisując kolejne zwycięstwo przed własnymi kibicami. Hellas Verona znajduje się natomiast w zupełnie innym położeniu. Klub oficjalnie stracił już szanse na utrzymanie w Serie A i po sezonie pożegna się z włoską elitą. Mimo to goście z pewnością będą chcieli godnie zakończyć rozgrywki i sprawić niespodziankę w starciu z mistrzem kraju.

Ja uważam, że w niedzielnym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.72 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Inter – Hellas, ostatnie wyniki

Inter Mediolan prezentuje znakomitą formę. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż cztery zwycięstwa (3:2 z Como w półfinale Pucharu Włoch, 2:0 z Parmą, 3:0 z Lazio w lidze oraz 2:0 z Lazio w finale Pucharu Włoch), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Torino).

Hellas Verona natomiast tragicznie się prezentuje. W pięciu ostatnich spotkaniach Gialloblu zaliczyli dwa remisy (0:0 z Lecce oraz 1:1 z Juventusem), a także ponieśli aż trzy porażki (1:2 z Torino, 0:1 z Milanem i 0:1 z Como).

Inter – Hellas, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Hellasem Verona ma bardzo długą historię i od dekad regularnie pojawia się na boiskach Serie A. W bezpośrednich spotkaniach wyraźną przewagę wypracowali Nerazzurri, którzy znacznie częściej sięgali po zwycięstwa i potwierdzali swoją dominację nad ekipą z Werony. Hellas jednak potrafił zapisać się w historii włoskiego futbolu, szczególnie w latach 80., gdy sensacyjnie sięgnął po mistrzostwo Włoch i rywalizował z największymi klubami Serie A jak równy z równym. Mimo różnicy potencjałów pojedynki tych drużyn wielokrotnie dostarczały kibicom emocji oraz nieoczekiwanych rezultatów.

Inter – Hellas, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego wydarzenia jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.22. W przypadku zwycięstwa Hellasu Verona natomiast sięga nawet 12.5.

Inter Mediolan Hellas Werona 1.23 6.40 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 maja 2026 15:06

Inter – Hellas, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Hellasu wygraną Interu

remisem

wygraną Hellasu 0 Votes

Inter – Hellas, przewidywane składy

Inter Mediolan: Martienz – Bisseck, Akanji, Bastoni – Dumfries, Barella, Zieliński, Sucić, Dimarco – Thuram, Lautaro

Hellas Verona: Montipo – Nelsson, Edmundsson, Falentini – Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese – Soslov, Bowie

Inter – Hellas, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Hellas Verona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.