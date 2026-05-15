Raków Częstochowa ogłosił pierwszy letni transfer! Prosto z klubu Mbappe

19:25, 15. maja 2026
Wojciech Mazurek
Raków Częstochowa zaskoczył kibiców, ogłaszając pierwszy transfer przed sezonem 2026/2027. Nowym zawodnikiem Medalików został Dieudonne Gaucho Debohi. Do zespołu dołączył na zasadzie wolnego transferu z SM Caen, czyli klubu Kyliana Mbappe.

Wojciech Mazurek
Raków Częstochowa, choć sezon jeszcze się nie skończył, przedstawił kibicom nowego piłkarza. Równo o godzinie 19:21 w mediach społecznościowych zaprezentowali pierwszy transfer na sezon 2026/2027. Nowym zawodnikiem Medalików został Dieudonne Gaucho Debohi. Iworyjczyk to środkowy obrońca, który do tej pory grał w lidze francuskiej w klubie SM Caen, należącym do Kyliana Mbappe.

Goal.pl jako pierwszy kilka dni temu informował o zainteresowaniu 25-letnim obrońcą. O piłkarza z Wybrzeża Kości Słoniowej starało się pięć polskich klubów. Ostatecznie wygrał częstochowski zespół, przekonując go do podpisania kontraktu.

Gaucho Debohi podpisał z Rakowem umowę do czerwca 2028 roku. Medaliki nie zapłaciły za transakcję, ponieważ ściągnęli go w ramach wolnego transferu. Jego umowa z Caen wygasa z końcem czerwca. W barwach francuskiego klubu występował od lipca 2022 roku. Łącznie na poziomie Ligue 2 uzbierał 54 mecze, w których strzelił jednego gola i zaliczył asystę. W swoim CV ma także HJK Helsinki.

W końcówce sezonu Raków walczy o zajęcie miejsca w TOP2 Ekstraklasy, które gwarantuje grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na dwie kolejki przed końcem tracą do drugiego miejsca 3 punkty. Bardziej prawdopodobna wydaje się walka o 3. miejsce i grę w el. Ligi Konferencji. W ostatnich meczach kampanii zespół prowadzi Dawid Kroczek, który zastąpił zwolnionego Łukasza Tomczyka.

