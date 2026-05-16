GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Dumy Podlasia wciąż ma matematyczne szanse na wygranie tytułu mistrzowskiego. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach w niedzielę, 17 maja o godzinie 14:45.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

GKS Katowice zmierzy się z Jagiellonią Białystok w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serię gier Trójkolorowi mają na swoim koncie 48 punktów i zajmują 5. miejsce w tabeli, które na koniec sezonu dawałoby im prawo udziału w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Natomiast Żółto-Czerwoni z dorobkiem 52 oczek plasują się na 2. pozycji w stawce. Choć zespół Adriana Siemieńca wciąż ma matematyczne szanse na wygranie tytułu mistrzowskiego, to musi liczyć na potknięcia lidera, czyli Lecha Poznań. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą niedzielę, 17 maja o godzinie 14:45.

Stawiam na wygraną Jagiellonii Białystok. Uważam, że ekipa Dumy Podlasia ogra GKS Katowice i zgarnie komplet punktów w tym pojedynku. Mój typ: zwycięstwo Jagiellonii.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

W meczu GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok ekipa gospodarzy będzie musiała mierzyć się z licznymi problemami kadrowymi. Najprawdopodobniej nie wystąpią Borja Galan, Adam Zrelak, Jesse Bosch, Filip Rejczyk, Bartosz Jaroszek, Aleksander Paluszek oraz Łukasz Trepka, co mocno ogranicza możliwości rotacji. W zespole gości zabraknie Kamila Jóźwiaka oraz Tarasa Romanczuka. To może wpłynąć na siłę ofensywną i stabilność linii środkowej.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

GKS Katowice w ostatnich dwóch kolejkach PKO BP Ekstraklasy bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice oraz efektownie pokonał Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 5:1. Drużyna z województwa śląskiego pokazała więc dużą skuteczność w ofensywie w drugim z tych spotkań. Natomiast Jagiellonia Białystok notuje jeszcze lepsze wyniki, wygrywając 2:0 z Rakowem Częstochowa oraz 3:2 z Pogonią Szczecin, co potwierdza jej wysoką dyspozycję.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok były dość wyrównane, choć z lekkim wskazaniem na ekipę Żółto-Czerwonych. W pięciu poprzednich spotkaniach drużyna z Podlasia wygrała trzykrotnie, zespół z Górnego Śląska świętował zwycięstwo w dwóch starciach, zaś ani razu nie padł remis. Statystyka pokazuje więc, że choć Jagiellonia ma przewagę, to GKS potrafił w przeszłości skutecznie rywalizować z najbliższym rywalem.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują trochę lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi około 2.55, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 2.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Olsen – Jirka, Kowalczyk, Milewski, Wasielewski – Marković, Nowak – Shkurin

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Romanczuk, Lozano – Pozo, Imaz, Kajetan Szmyt – Afimico Pululu

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Pojedynek GKS Katowice – Jagiellonia Białystok oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Filip Surma i Kamil Kosowski. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą niedzielę, 17 maja o godzinie 14:45.

