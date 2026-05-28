Masłowski negocjuje umowę z klubem. „Etap rozmów trwa”

Łukasz Masłowski jest łączony z Widzewem Łódź, ale na dzisiaj to dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok. Co więcej, rozmawia z klubem na temat nowej umowy, co potwierdził dla TVP Sport Wojciech Strzałkowski.

Jagiellonia walczy o Masłowskiego. Trwają rozmowy

Jagiellonia Białystok w ostatnich latach dołączyła do ligowej czołówki – mistrzostwo Polski nie okazało się jednorazowym wystrzałem, bowiem dwa kolejne sezony kończyła na podium Ekstraklasy. Białostoczanie ponownie podejmą się walki o jak najlepszy wynik w europejskich pucharach. Na dzisiaj w kontekście klubu pojawia się jednak wiele znaków zapytania – nie tylko dotyczących kadry zespołu, ale również trenera Adriana Siemieńca i dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego.

Ten ostatni ma ważną umowę do 2027 roku i jest intensywnie łączony z Widzewem Łódź. Wyciągnięcie go z Jagiellonii to nie problem, bowiem klauzula wykupu opiewa nieoficjalnie na kwocie 100 tysięcy euro.

Jagiellonia natomiast nie zamierza się w tym temacie poddawać i próbuje zatrzymać Masłowskiego na dłużej. Wojciech Strzałkowski poinformował, że trwają rozmowy w sprawie nowej umowy dla dyrektora sportowego.

– Wcale nie dziwię się, że spływają oferty. Przecież to nie musi być moja opinia, dziennikarzy, środowiska. Przecież większość powie, że to jest najlepszy dyrektor sportowy w Polsce. Także nie ma się czemu dziwić, że są różne doniesienia medialne, że jeden i drugi, trzeci klub może być zainteresowany. To jest wyjątkowa osoba. (…) Z Łukaszem jesteśmy na etapie poprawiania warunków. Ten etap nie został zakończony. Etap rozmów trwa – przekazał przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii dla TVP Sport.