Masłowski negocjuje umowę z klubem. „Etap rozmów trwa”

12:23, 28. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Łukasz Masłowski jest łączony z Widzewem Łódź, ale na dzisiaj to dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok. Co więcej, rozmawia z klubem na temat nowej umowy, co potwierdził dla TVP Sport Wojciech Strzałkowski.

Łukasz Masłowski
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jagiellonia walczy o Masłowskiego. Trwają rozmowy

Jagiellonia Białystok w ostatnich latach dołączyła do ligowej czołówki – mistrzostwo Polski nie okazało się jednorazowym wystrzałem, bowiem dwa kolejne sezony kończyła na podium Ekstraklasy. Białostoczanie ponownie podejmą się walki o jak najlepszy wynik w europejskich pucharach. Na dzisiaj w kontekście klubu pojawia się jednak wiele znaków zapytania – nie tylko dotyczących kadry zespołu, ale również trenera Adriana Siemieńca i dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego.

Ten ostatni ma ważną umowę do 2027 roku i jest intensywnie łączony z Widzewem Łódź. Wyciągnięcie go z Jagiellonii to nie problem, bowiem klauzula wykupu opiewa nieoficjalnie na kwocie 100 tysięcy euro.

Jagiellonia natomiast nie zamierza się w tym temacie poddawać i próbuje zatrzymać Masłowskiego na dłużej. Wojciech Strzałkowski poinformował, że trwają rozmowy w sprawie nowej umowy dla dyrektora sportowego.

– Wcale nie dziwię się, że spływają oferty. Przecież to nie musi być moja opinia, dziennikarzy, środowiska. Przecież większość powie, że to jest najlepszy dyrektor sportowy w Polsce. Także nie ma się czemu dziwić, że są różne doniesienia medialne, że jeden i drugi, trzeci klub może być zainteresowany. To jest wyjątkowa osoba. (…) Z Łukaszem jesteśmy na etapie poprawiania warunków. Ten etap nie został zakończony. Etap rozmów trwa – przekazał przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii dla TVP Sport.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości