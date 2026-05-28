Widzew Łódź podał plan przygotowań. Obóz w Austrii

Widzew Łódź ujawnił plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wrócą do zajęć 22 czerwca. Tydzień później wyjadą na zgrupowanie do Bad Erlach w Austrii.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź przez długi czas znajdował się w strefie spadkowej w PKO BP Ekstraklasie. Jednak zdołał się utrzymać w piłkarskiej elicie i zakończył rozgrywki na 14. miejscu w tabeli. Aleksandar Vuković ustabilizował wyniki zespołu. W Widzewie liczą, że dobrze przepracowany okres przygotowawczy pozwoli drużynie uniknąć problemów z poprzednich rozgrywek.

Łodzianie wrócą do treningów 22 czerwca. Pierwsze dni po urlopach będą poświęcone standardowym badaniom medycznym i testom wydolnościowym, które pozwolą sztabowi ocenić stan fizyczny zawodników przed intensywnym okresem przygotowawczym.

Już 27 czerwca rozegrają pierwszy sparing, a ich rywalem będzie Stal Rzeszów. Spotkanie będzie pierwszym sprawdzianem formy po przerwie między sezonami. Dwa dni później drużyna uda się na zgrupowanie do austriackiego Bad Erlach.

Podczas pobytu w Austrii Łodzianie rozegrają cztery mecze kontrolne. Po powrocie do kraju 14 lipca Widzew rozegra jeszcze jeden sparing. Ostatnim rywalem przed rozpoczęciem sezonu będzie Unia Skierniewice, która awansowała do Betclic 1. Liga. Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się w weekend 24–27 lipca.

Plan przygotowań Widzewa Łódź: