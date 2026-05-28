Jest dla Lecha Poznań bezcenny. „Nie chcemy go sprzedawać”

Mońka nie na sprzedaż. Klimczak potwierdza

Wojciech Mońka w wieku zaledwie 19 lat odebrał nagrodę dla obrońcy sezon w Ekstraklasie. To ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę, że rozegrał w lidze zaledwie 19 spotkań. Lech Poznań jest świadomy, z jak dużym talentem ma do czynienia, dlatego przede wszystkim chce uniknąć jakichkolwiek pochopnych decyzji.

Od kilku dni z obozu Kolejorza dociera jasny sygnał – Mońka tego lata nie opuści klubu. Oczywiście może się to zmienić w przypadku oferty z gatunku tych „nie do odrzucenia”, natomiast Lech nie ma w planach pozbywać się młodziutkiego stopera.

Potwierdzają to również słowa Karola Klimczaka. Mońka ma czas, aby myśleć o zagranicznym transferze, a kolejny spędzi w szeregach Lecha Poznań. Jeśli dalej będzie się rozwijał w tak szybkim tempie, czego go świetlana przyszłość, a klub może na nim zarobić rekordowe pieniądze.

– Fajnie byłoby, żeby odszedł za rok. Nie musimy i nie chcemy go sprzedawać w tym roku. Jeśli przyjdzie kolosalna oferta, to będzie ból głowy. Uczciwie mówiąc, wolałbym, żebyśmy go nie mieli. Na Wojtka przyjdzie czas. Zdobył mistrzostwo, będzie grał w eliminacjach Ligi Mistrzów, ma super statystyki. Jest bardzo młodym zawodnikiem. (…) Słyszałem wypowiedź Wojtka, która mnie ucieszyła: że spokojnie, że nie myśli o transferze, że ma czas – zadeklarował Klimczak w wywiadzie na kanale „Meczyki”.