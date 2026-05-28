Cracovia ogłosiła rywala na 120-lecie. Wielka marka z La Liga

Cracovia, podobnie jak Wisła Krakow, w tym roku obchodzi 120-lecie istnienia. Drugi z klubów ze stolicy Małopolski właśnie ujawnił zespół, z którym zmierzy się w meczu jubileuszowym. To doskonale znana marka z La Liga.

Cracovia zagra z gigantem Ligi Europy

W tym roku dwa małopolskie kluby obchodzą wielkie święto. Cracovia i Wisła Kraków zostały powołane do istnienia dokładnie 120 lat temu. Biała Gwiazda już w styczniu ogłosiła, z kim zagra w spotkaniu jubileuszowym. Będzie to drużyna, która rywalizuje na zapleczu Premier League. Kibice Pasów na taką informację musieli czekać cztery miesiące dłużej.

Na stadionie przy ulicy Kałuży pojawi się pięciokrotny zdobywca Ligi Europy i dwukrotny triumfator Pucharu UEFA. – 120-lecie Najstarszego Klubu Sportowego w Polsce wymaga wyjątkowej oprawy. Już 19 lipca o 16:00 na Stadionie Cracovii spotkają się dwa wielkie kluby, Cracovia i Sevilla. Historia, tradycja, sukcesy i miasta o niepowtarzalnym charakterze połączą się w jednym miejscu, tworząc dzień pełen emocji – czytamy w oficjalnym komunikacie.

— CRACOVIA (@KSCracoviaSA) May 28, 2026

Sevilla, która niedługo może zmienić właściciela, ma za sobą kolejny rozczarowujący sezon. Andaluzyjczycy do końca samego końca musieli walczyć o utrzymanie w La Liga. Naotmiast poprzednich rozgrywkach uplasowali się na na 17. miejscu, z zaledwie jednopunktową przewagą nad strefą spadkową.

Cracovia w swojej historii już dwukrotnie mierzyła się z Los Nervionenses. Oba spotkanie odbyły się w październiku 1923 roku (3:0 dla Hiszpanów i 3:2 dla ekipy z Krakowa). Z Sevillistas mierzyła się także Wisła – Biała Gwiazda rozegrała trzy towarzyskie starcia (0:0, 1:0 i 1:0) . Jedno z nich miało miejsce z okazji 100-lecia klubu.