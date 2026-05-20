Komisja Ligi ukarała piłkarza Widzewa Łódź! Wiadomo, czy zagra z Piastem

Sebastian Bergier po ostatnim meczu z Koroną Kielce wykonał obsceniczny gest w kierunku kibiców. Komisja Ligi ukarała piłkarza karą finansową. Rzecznik Widzewa Łódź poinformował, że napastnik będzie brany pod uwagę w nadchodzącym starciu z Piastem Gliwice.

Bergier dostał karę finansową. Może wystąpić w meczu Widzew – Piast

Widzew Łódź w poprzedniej kolejce przegrał istotne spotkanie z Koroną Kielce (0:1). Podopieczni Aleksandara Vukovicia mieli o tyle szczęście, że pozostałe mecze zakończyły się pozytywnymi dla nich wynikami. Przed ostatnią kolejką kwestia utrzymania zależy tylko i wyłącznie od nich. Niemniej jednak nie było wiadomo, czy w rywalizacji z Piastem Gliwice będzie mógł zagrać Sebastian Bergier.

Bergier po meczu z Koroną wykonał obsceniczny gest w kierunku kibiców. Niedopuszczalne zachowanie, jakiego dopuścił się napastnik, często skutkuje karą zawieszenia. Tym razem Komisja Ligi Ekstraklasy potraktowała piłkarza łagodnie. O szczegółach poinformował Jakub Dyktyński, rzecznik klubu. 26-latek został ukarany tylko karą finansową, więc będzie mógł zagrać w sobotę z Piastem.

– Decyzją Komisji Ligi Ekstraklasy Sebastian Bergier za zachowanie po meczu Korona Kielce – Widzew Łódź otrzymał karę finansową. Zawodnik będzie mógł być brany przy ustalaniu kadry na mecz z Piastem Gliwice – napisał Jakub Dyktyński, rzecznik klubu.

Dla łódzkiego klubu decyzja o braku zawieszenia Bergiera to z pewnością bardzo dobra wiadomość. W tym sezonie jest on najskuteczniejszym piłkarzem Widzewa. Biorąc pod uwagę rozgrywki ligowe, strzelił 14 bramek w 29 spotkaniach. Od starcia z Piastem zależy przyszłość drużyny. W przypadku straty punktów oraz zwycięstwa Lechii Gdańsk spadną z Ekstraklasy.