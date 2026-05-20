Chelsea szykuje głośny transfer. Alonso poprosił o gwiazdę

Edmond Tapsoba na celowniku Chelsea

Chelsea wciąż walczy o zapewnienie sobie miejsca w europejskich pucharach. Po zwycięstwie nad Tottenham Hotspur (2:1) na Stamford Bridge w 37. kolejce The Blues awansowali na 8. pozycję w tabeli Premier League. Londyński gigant przygotowuje się do dużych zmian. Oficjalnie potwierdził, że od przyszłego sezonu zespół poprowadzi Xabi Alonso, który podpisał kontrakt obowiązujący aż do 2030 roku.

Hiszpański szkoleniowiec miał otrzymać większy wpływ na politykę transferową niż jego poprzednicy. Jak ujawnia serwis „TEAMtalk”, jednym z pierwszych celów transferowych Alonso ma być jego były podopieczny z Bayeru Leverkusen – Edmond Tapsoba.

The Blues planują tego lata sprowadzić zawodników na trzy newralgiczne pozycje – nowego bramkarza, napastnika oraz środkowego obrońcę dobrze operującego piłką. W tym kontekście coraz poważniej rozważana jest kandydatura Tapsoby. Reprezentant Burkina Faso uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych defensorów w 1. Bundeslidze. Jego siłą jest nie tylko gra w defensywie, ale także spokój w rozegraniu i umiejętność wyprowadzania piłki.

Choć Tapsoba niedawno przedłużył kontrakt z Bayerem do czerwca 2031 roku, nie zamyka to całkowicie tematu jego odejścia. W przypadku odpowiednio wysokiej oferty klub z Niemiec może rozważyć sprzedaż zawodnika. 27-letni stoper w obecnym sezonie rozegrał łącznie 44 spotkania, w których zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty.