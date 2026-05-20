Real Madryt zmienił ważny element w kontrakcie Mourinho. Oto szczegóły

Real Madryt doszedł do porozumienia z Jose Mourinho. Okazuje się jednak, że zmianie uległ jeden z punktów kontraktu. Jak podaje Fabrizio Romano, umowa będzie ważna do czerwca 2029 roku.

Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho dostał dłuższy kontrakt. Real zmienił długość umowy

Real Madryt po raz drugi w ciągu zaledwie pięciu miesięcy zmieni trenera. Alvaro Arbeloa nie osiągnął postawionych przed nim celów. Królewscy odpadli z Ligi Mistrzów i Pucharu Króla, a rozgrywki ligowe skończą na 2. miejscu z dużą stratą do FC Barcelony. Wiadomo już, kto zastąpi hiszpańskiego szkoleniowca. Po trzynastu latach na Bernabeu wróci Jose Mourinho.

Porozumienie pomiędzy klubem, a trenerem zostało osiągnięte już jakiś czas temu. Portugalczyk zgodził się na warunki umowy, ale jeden element został zmieniony w ostatnim momencie. Pierwotnie kontrakt miał obowiązywać do czerwca 2028 roku.

Według informacji Fabrizio Romano to właśnie długość kontraktu uległa zmianie. Los Blancos zdecydowali się od na dłuższą umowę. Z tego wynika, że 63-latek podpisze kontrakt do połowy 2029 roku. Oficjalne złożenie podpisów pod dokumentami powinno nastąpić w przyszłym tygodniu. Wtedy też spodziewany jest przyjazd Mourinho do Madrytu i oficjalna prezentacja.

Dla portugalskiego szkoleniowca będzie to druga kadencja w Realu Madryt. W przeszłości pracował w klubie w latach 2010-2013. Podczas pierwszego pobytu Królewscy pod jego wodzą sięgnęli po mistrzostwo, puchar oraz superpuchar Hiszpanii. Jego bilans to 178 meczów, 127 zwycięstw, 28 remisów i 23 porażki.