Kicker pisze o Podolskim i Górniku Zabrze. Ogromna popularność

Lukas Podolski jest o krok od przejęcia Górnika Zabrze. Wkrótce proces prywatyzacyjny zostanie zakończony. Sprawa z uwagi na osobę byłego mistrza świata jest popularna również w Niemczech.

Lukas Podolski w najbliższych dniach powinien już oficjalnie stać się właścicielem Górnika Zabrze. Były mistrz świata już jakiś czas temu nabył część akcji klubu, a teraz ma przejąć pakiet, który obecnie znajduje się w rękach miasta. W środę ma się odbyć sesja Rady Miasta, na której ma zostać przegłosowana uchwała o sprzedaży, natomiast według doniesień w sobotę przed meczem z Radomiakiem ma dojść do oficjalnego podpisania dokumentów.

Jak się okazuje temat jest bardzo popularny również w Niemczech, a o całej sytuacji rozpisuje się znany i uznany dziennik Kicker. Dziennikarze przytaczają słowa Podolskiego, który uważa, że samorząd nie powinien zajmować się prowadzeniem klubu piłkarskiego. – Miasto ma inne zadania. Trzeba budować place zabaw i rozwijać infrastrukturę, a nie zarządzać klubem piłkarskim – mówił były reprezentant Niemiec.

Kicker zwraca też uwagę, że Lukas Podolski nie chce być postrzegany jako typowy inwestor. Podkreśla, że patrzy na klub inaczej. – Jestem jednym z kibiców. Kimś, kto zna głos fanów i ich język. Piłka nożna zawsze należy do kibiców – przekonywał Podolski.

Wciąż natomiast nie jest jasna piłkarska przyszłość Podolskiego, o czym również wspomina Kikcer. Napastnik nadal nie ogłosił końca kariery. Niedawno sięgnął z Górnikiem po pierwszy Puchar Polski. Kilka dni wcześniej przyznał też, że nadal zostawia sobie otwartą drogę do dalszej gry. – Plan jest taki, by zakończyć karierę. Może będzie jednak niespodzianka – mówił.