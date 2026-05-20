Manchester United rusza po reprezentanta Anglii. Okazja rynkowa

16:48, 20. maja 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Jarrod Bowen prawdopodobnie będzie dążył do odejścia z West Hamu United w letnim okienku transferowym. Chrapkę na jego pozyskanie ma Manchester United - donosi Ekrem Konur.

Na zdjęciu: Michael Carrick

Jarrod Bowen na celowniku Manchesteru United

West Ham United ma na swoim koncie 36 punktów i zajmuje 18. miejsce w tabeli Premier League. Wiele wskazuje więc na to, że ekipa Młotów może po zakończeniu sezonu spaść do Championship. W takim przypadku londyński klub prawdopodobnie opuści kilku czołowych zawodników. Jednym z nich jest Jarrod Bowen, który planuje wykonać kolejny krok naprzód w swojej karierze, nawet jeśli zespół The Hammers zdoła utrzymać się w angielskiej elicie.

W ostatnich miesiącach 29-letni skrzydłowy był łączony między innymi z Chelsea, Liverpoolem oraz Evertonem. Jak dowiedział się Ekrem Konur, chęć sprowadzenia ofensywnego piłkarza wyraża również Manchester United. Czerwone Diabły traktują potencjalne pozyskanie Bowena jako rynkową okazję, ponieważ w przypadku relegacji West Hamu zawodnik powinien być dostępny za kwotę niższą niż 100 milionów euro. Anglik znajduje się wysoko na liście życzeń władz klubu z Old Trafford.

22-krotny reprezentant Anglii przywdziewa koszulkę ekipy Młotów od 2020 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za ponad 20 milionów euro z Hull City. W trwającym sezonie 29-latek rozegrał 41 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 11 asyst. Bowen może występować zarówno na skrzydle, jak i w roli klasycznej „dziewiątki”, co czyni go bardzo uniwersalnym piłkarzem. Jego kontrakt z londyńczykami obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

